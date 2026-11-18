I Furminanti live alle Botteghe

Si va nel cuore della Venezia con I Furminanti, la migliore e più longeva cover band livornese mette in programma un live alle Botteghe in piazza Santa Caterina venerdì 20 novembre a partire dalle 22

Si va nel cuore della Venezia con I Furminanti, la migliore e più longeva cover band livornese mette in programma un live alle Botteghe in piazza Santa Caterina venerdì 20 novembre a partire dalle 22. In scaletta i mitici dei più importanti cantautori italiani da De Andrè a Dalla e Battisti e i migliori pezzi rock e progressive anni ’70. Per chi volesse si può prenotare la cena con menù alla carta al 3466217884. I Furminanti sono Claudio Bartoli alias Claude Bartel, voce e chitarra, Rolando Somigli detto il Conte alla voce, Sabrina Dal Canto al basso, Aldo Norfini alla batteria e Giacomo Vespignani alla chitarra.

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