I Furminanti sotto le stelle dello shopping in via Magenta

Piazza Cavour, piazza Grande, via Ricasoli, piazza Attias e anche via Magenta, proprio in via Magenta i Furminanti parteciperanno alla serata di shopping sotto le stelle con i negozi aperti fino a mezzanotte in quasi tutto il centro cittadino, cuore dello shopping, degli aperitivi e della “Livorno da bere”

Piazza Cavour, piazza Grande, via Ricasoli, piazza Attias e anche via Magenta, proprio in via Magenta i Furminanti parteciperanno alla serata di shopping sotto le stelle con i negozi aperti fino a mezzanotte in quasi tutto il centro cittadino, cuore dello shopping, degli aperitivi e della “Livorno da bere”. “Ogni zona fa qualcosa – presenta la serata Miki dell’ottica Gufoni – da noi resteranno aperti tutti i negozi, i bar per gli aperitivi e i servizi di ristorazione, con lo storico pizza e torta da Sighieri per chi avesse voglia di cenare”.

Dalle 19 e 30 prendono il via i festeggiamenti, dalle 21 la musica, con i Furminanti che eseguiranno le storiche pietre miliari di Battisti, Fred Buscaglione, De Andrè e del resto dei migliori cantautori italiani, fino ai su di giri degli Animals, dei Simple Minds e degli U2. I Furminanti ormai si rinnovano da quasi trent’anni ma evolvono ancora il loro stile cover tra il rock dei tempi andati e il progressive melodico sperimentato con successo negli ultimi live. Lo spazio aperto al ballo e alla battuta irriverente e al divertimento, come sempre, nella più pura salsa labronica. Qui nella foto nell’ultimo concerto da Sesto Vino in Corso Amedeo ci sono, da sinistra verso destra Samuele Vespignani, Rolando Somigli, Sabrina Dal Canto, Sauro Moriconi, Claudio Bartoli e Carlo Cavallini”.

Il concerto sarà della durata di circa due ore e mezzo, la chiusura della musica è prevista entro la mezzanotte. Ad animare la serata oltre ai negozi aperti e al concerto, il concessionario Scotti Auto offrirà uno spettacolo esponendo i suoi migliori “bolidi” ed offrendo l’aperitivo, buffet speciale offerto dal bar pasticceria Res Publica. Via Magenta si vestirà a festa per offrire il suo meglio, una delle più belle vie di Livorno, anche se un po’ trascurate: “Noi facciamo quello che possiamo – continua Gufoni – purtroppo è il Comune a fare il bello e cattivo tempo, abbiamo chiesto a più riprese di riaprire la strada al traffico ma non siamo stati ascoltati. Un peccato, perché questa sarebbe una delle vie più belle della città”. L’appuntamento è per le 21 con i Furminanti, ancora da decidere dove verrà montato il palco, se all’angolo di via Goldoni, sotto la lapide del Partigiano, oppure all’altro lato di via Magenta.

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