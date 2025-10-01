I Furminanti tornano alla festa del vino a Montescudaio

Storico appuntamento per i Furminanti sabato 4 ottobre alla Festa del Vino doc di Montescudaio. La cover band livornese infatti per chi se lo ricorda nel 1996 suonò per ben tre giorni di seguito all’allora Sagra del Vino di Montescudaio presso la località “Il Boschetto”. Da allora sono passati quasi trent’anni ma se “a volte ritornano”, questa volta tornano con tutta la forza e l’ironia che li cntraddistingue. Anche dopo tutto questo tempo i Furminanti sono gli stessi, come dimostrato nelle ultime riuscitissime prestazioni. Sarà quindi una data da segnare quella del 4 ottobre, anche perché la Festa del Vino di Montescudaio è uno degli eventi più popolari e frequentati dalla Toscana, con migliaia di visitatori tutti gli anni, soprattutto dalle province di Pisa e di Livorno. La storia della Sagra ce la racconta la presidente della Pro Loco di Montescudaio, Sabina Sandri: “La sagra è diventata storica, nata nel lontano 1978, è oggi arrivata alla 57 esima edizione. L’idea nacque da un gruppo di montescudaini in vacanza all’isola d’Elba in visita alle cantine del posto. Si poteva offrire ai visitatori delle cantine di Montescudaio una festa che valorizzasse le tante industrie del vino del nostro territorio. Dapprima denominata “Sagra”, la Festa per la sua prima edizione venne organizzata con tre stand e un punto di ristoro con i panini, poi negli anni si è allargata con molti altri produttori, ristoranti e mercatini. Valorizziamo il Montescudaio Doc e anche se purtroppo le nostre cantine sono diminuite nel numero, offriamo sempre una garanzia di qualità. Quest’anno ci saranno cinque gazebi per i nostri produttori, aree food e ristoranti coinvolti, tanta musica con due concerti, balletti e il sabato dedicato ai più giovani mentre la domenica sarà la giornata per le famiglie con spazio ai giochi per i bambini. La domenica sarà anche la giornata degli eventi istituzionali, ogni anno riceviamo la visita di tutti i sindaci e del presidente della regionhe. La Festa in questi anni ha raggiunto una posizione di rilievo in ambito regionale raggiungendo anche più di seimila visitatori”. L’appuntamento con i Furminanti è per sabato 4 ottobre a Montescudaio, in piazza Enerstadt dalle 21 e 30.

