I Gary Baldi Bros colorano Svs in Festa

I Gary Baldy Bros l’8 settembre hanno fatto ballare ridere e divertire i tanti cittadini che hanno partecipato alla serata di raccolta fondi di SVS con la loro Trockadance: una miscela che unisce i temi dei più grandi successi degli anni ’90, il pop, il rock e tanto altro. Il Veterano SVS Fulvio Pacitto, ultimo maestro D’ascia Livornese, ha scaldato la platea, con il suo Vernacolo Unico, allietando con tante risate l’attesa delle vere star della serata.

Ore 22.00 in punto suonano le sirene dell’ambulanza e fra la folla corre una barella. Eccoli proprio loro, vestire i panni da Soccorritori Volontari, I Gary Baldy Bros, con il cantante Emiliano Geppetti sdraiato sulla lettiga in veste di ferito. Due ore di pura adrenalina gratuita che “l’Assistenza” ha offerto gratuitamente in collaborazione con il The Cage e XLR Produzioni ai tanti cittadini accorsi alla raccolta fondi che SVS ha allestito nella propria sede Nord di Via delle Corallaie 10 in questi primi due weekend di Settembre. Svs in festa si chiuderà stasera con Il Resto della Ciurma, Tribute Band di Vasco Rossi. Apertura area ristorante ore 19.00.

