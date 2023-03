“I Giardini Terapeutici”, se ne parla alla Fondazione Livorno

Venerdì 3 marzo alle 10, nella Sala Convegni della Fondazione Livorno in piazza Grande 23, ci sarà un incontro sul tema "I Giardini Terapeutici" e la presentazione del progetto per Montenero e Livorno, con la partecipazione di Andrea Mati

I benefici di piante e giardini per la salute dell’uomo e del pianeta tramite un’importante iniziativa di ViviMontenero. Venerdì 3 marzo alle 10, nella Sala Convegni della Fondazione Livorno in piazza Grande 23, ci sarà un incontro sul tema “I Giardini Terapeutici” e la presentazione del progetto per Montenero e Livorno, con la partecipazione di Andrea Mati ideatore dei giardini terapeutici, professionista del verde e strenuo sostenitore della filosofia che sta alla base dei suoi progetti e delle sue realizzazione. Perché, lui dice, il verde migliora davvero la nostra salute. Anzi, “piante e persone seguono un percorso insieme di rinascita, guarendosi a vicenda”.

E Andrea Mati classe 1960, pistoiese, una storica famiglia di vivaisti alle spalle, ha costruito il suo lavoro e la sua missione su questo credo. Oggi Mati è considerato uno dei massimi esperti italiani nell’ideazione di “verde terapeutico”. Architetto e paesaggista con la passione per la musica, ha dedicato un ramo dell’azienda di famiglia, “Mati 1909”, alla sola progettazione e realizzazione di giardini terapeutici destinati a persone affette da deficit cognitivi, giardini in grado di essere un valido aiuto alla medicina tradizionale nel percorso di cura e riabilitazione. Con la famiglia è impegnato in diverse iniziative di solidarietà: collabora con comunità per il recupero di tossicodipendenti (da San Patrignano alla Comunità Incontro di don Gelmini) e con centri di assistenza per disabili psichici. Insieme a un gruppo di psicologi, geriatri e psichiatri, ha dato vita a una ricerca sperimentale volta a progettare giardini dalle specifiche funzioni terapeutiche, per aiutare nella cura della sindrome di Down, dell’autismo, delle depressioni, dell’Alzheimer e di tutte le dipendenze.

Il verde ha un ruolo fondamentale nel recupero delle persone con problemi psicologici o relazionali e aiuta anche l’elaborazione del lutto, sostiene Andrea Mati e anche i consiglieri di Vivimentenero ci hanno creduto ed insieme a lui cercheranno di realizzare nel loro quartiere uno di questi giardini da mettere a disposizione della cittadinanza. Durante l’incontro il relatore assieme ai rappresentanti di Vivimontenero spiegheranno il progetto e le fasi di realizzazione a Montenero, grazie al contributo di tutti i soggetti in campo.

L’incontro, a cui L’Azienda Mati 1909 e l’Associazione Vivimontenero invitano importanti associazioni che si occupano delle patologie per le quali i giardini terapeutici hanno dimostrato la loro efficacia, è patrocinato da Fondazione Livorno, che lo ospita nei suoi locali in piazza grande 23, dal Comune di Livorno e dall’Azienda ASL Toscana Nord Ovest

Venerdì 3 marzo ore 10.00, presso la Sala Convegni della Fondazione Livorno, piazza Grande 23

