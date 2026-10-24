I Ginzburg, una storia (quasi) italiana: alla Mondadori Bookstore un viaggio tra letteratura e impegno civile
L'incontro è in programma venerdì 30 ottobre alle 18 alla Mondadori Bookstore di via Grande 197. A raccontare questo universo saranno Barbara Del Bono Idda e Iaia Politi, accompagnando il pubblico in un percorso tra eventi, intuizioni e battaglie culturali
La storia di una famiglia può diventare lo specchio di un Paese, delle sue trasformazioni e delle battaglie che ne hanno segnato la cultura e la politica. È da questa prospettiva che nasce “Lessico familiare. I Ginzburg: Leone, Natalia, Carlo. Una storia (quasi) italiana”, l’incontro in programma venerdì 30 ottobre alle 18 alla Mondadori Bookstore di via Grande 197, a Livorno.
L’appuntamento sarà un’occasione per riscoprire le vicende e il pensiero di Leone, Natalia e Carlo Ginzburg, tre protagonisti che, in modi diversi, hanno attraversato la storia italiana del Novecento, lasciando un segno nella letteratura, nella ricerca storica e nel dibattito culturale e politico.
Particolare attenzione sarà riservata a Natalia Ginzburg, scrittrice, intellettuale e voce tra le più significative della letteratura italiana del secolo scorso. A lei è dedicato il Taccuino d’autore curato da Barbara Del Bono Idda per Ianieri Edizioni, da cui prende spunto l’incontro.
A raccontare questo universo saranno Barbara Del Bono Idda e Iaia Politi, accompagnando il pubblico in un percorso tra eventi, intuizioni e battaglie culturali che hanno contribuito a definire l’identità del Paese tra il Novecento e i primi anni del nuovo secolo.
Un viaggio letterario e civile, dunque, per tornare a interrogare il passato attraverso le parole e le esperienze di una famiglia che ha saputo raccontare le contraddizioni, le speranze e i cambiamenti dell’Italia. L’invito degli organizzatori è a partecipare con allegria, per condividere storie e riflessioni nel segno della letteratura e della memoria.
L’appuntamento è per venerdì 30 ottobre alle 18 alla Mondadori Bookstore, in via Grande 197.
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