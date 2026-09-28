“I giorni del vinile, delle rose e del flash”, primo appuntamento da Symphony

Il primo appuntamento de “I giorni del vinile, delle rose e del flash”, in programma venerdì 2 ottobre alle ore 18 da Symphony Records Shop, piazza Cavour, 23

C’è stato un tempo in cui una canzone arrivava in città attraverso le frequenze di una radio libera, passava sul giradischi di casa e finiva per accompagnare una serata in discoteca. A quel tempo e ai suoi dischi è dedicato “Discotechetechetè”, il primo appuntamento de “I giorni del vinile, delle rose e del flash”, in programma venerdì 2 ottobre alle ore 18 da Symphony Records Shop, piazza Cavour, 23.

A guidare l’incontro saranno Marco Sisi e Stefano Lucarelli, tra i fondatori rispettivamente di Radio Flash e Radio Rosa, due emittenti nate a Livorno nella primavera del 1977. Attraverso racconti, ascolti e video, i due ospiti riporteranno il pubblico agli anni in cui fare radio significava scegliere i dischi, parlare in diretta con gli ascoltatori e costruire, giorno dopo giorno, una colonna sonora condivisa.

Radio Flash mosse i primi passi grazie all’iniziativa di Marco Sisi, Massimo Brachini e Andrea Palermo e trovò una delle sue prime sedi all’ultimo piano del palazzo dell’Attias. Radio Rosa iniziò a trasmettere il 17 aprile 1977: nei suoi primi studi c’erano un mixer, un microfono e un giradischi, mentre le richieste musicali degli ascoltatori arrivavano tramite il telefono di una profumeria al piano terra. Sono storie che raccontano la creatività e l’entusiasmo con cui nacquero le radio libere livornesi.

Il filo musicale della serata sarà l’epoca d’oro della disco music. Nata dalla cultura dei locali da ballo e diventata un fenomeno internazionale negli anni Settanta, la disco ha lasciato molto più di una serie di successi: ha trasformato il modo di scegliere, suonare e vivere i dischi insieme. Anche nelle radio locali quella musica trovava spazio, accanto al rock, al jazz e ad altri generi, raggiungendo chi ascoltava da casa e chi si preparava a uscire.

“Discotechetechetè” sarà un’occasione per riascoltare quei vinili e per condividere ricordi e curiosità con due persone che hanno vissuto in prima persona la stagione delle radio libere a Livorno. Marco Sisi e Stefano Lucarelli dialogheranno con il pubblico, faranno ascoltare dischi dell’epoca e presenteranno alcuni video.

INFO: Symphony Record Shop – piazza Cavour, 23

05861754832 / 3711449537 – mail: [email protected]

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