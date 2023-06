I Gommonauti per la Giornata per la lotta contro le leucemie

Il 21 giugno, al solstizio d’estate, AIL celebra la Giornata Nazionale per la lotta contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, un appuntamento importante per tutti coloro che hanno bisogno di trovare le risposte alle proprie domande sulle patologie, sulle terapie e sul percorso di cura migliore.

È il momento dell’anno, per AIL e per i suoi pazienti, di celebrare i successi della ricerca scientifica. Risultati che, anche grazie al sostegno di tanti donatori che ci permettono di continuare a investire risorse sul campo, continuano a migliorare.

Un’occasione per raccontare i progressi della ricerca in ematologia, per dire ai pazienti e ai loro familiari che non sono soli nella loro battaglia e che troveranno accanto l’impegno e il sostegno dei Volontari delle 83 sezioni di AIL.

Per questo il 21 giugno un team di ematologi sarà a disposizione di chiunque voglia avere informazioni sulle malattie, sui Centri di trattamento e sui servizi svolti dall’Associazione.

A Livello locale ogni Sezione promuoverà iniziative, anche in momenti diversi da questa giornata, per sensibilizzare l’opinione pubblica e coinvolgerla in azioni di sostegno e solidarietà nei confronti di chi soffre e ha bisogno di aiuto. A Livorno, anche quest’anno partiranno “I Gommonauti”.

Ormai così affettuosamente chiamiamo i ragazzi del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Pisa, seguiti dalla dottoressa Gabriella Casazza, che usciranno sui gommoni messi a disposizione dall’Assonautica accompagnati dalla dottoressa Eva Parolo e da altri accompagnatori.

I 6 ragazzi, tra i 12 e i 16 anni, usciranno per una escursione lungo la costa livornese, sotto la guida esperta di Beppe Fissore con partenza alle ore 10 dall’imbarco dell’Assonautica.

L’escursione si concluderà, come al solito, con un bel tuffo alla Meloria e con un buon pranzo ristoratore. Buffet offerto dal Paradiso del Pane di via Calzabigi e bibite offerte da Cococcioni e Figli di via dei Ramai

Le performances dei clown dell’Associazione Ridolina faranno ridere i nostri collaudati marinai perché “le risate dei piccoli sono anche la loro e la nostra medicina”.

