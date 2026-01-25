I Greci in noi. L’attualità “inattuale” della Sapienza greca

Per gli incontri culturali a cura della Biblioteca dell’Istituto “Vespucci-Colombo”, giovedì 29 gennaio, alle ore 18, presso l’aula magna della sede di Piazza Vigo, Angelo Tonelli ci accompagnerà in una riflessione dal titolo I Greci in noi. L’attualità “inattuale” della Sapienza greca per affrontare la (in)civiltà contemporanea. L’incontro sarà introdotto da Cristiano Cei, docente di Lettere dell’Istituto.

L’evento, a ingresso libero e rivolto a tutta la cittadinanza, è realizzato in collaborazione con la Libreria Feltrinelli e con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura.

Angelo Tonelli, considerato tra i più importanti grecisti viventi, è studioso di filosofia antica, filologo, poeta, traduttore, autore e regista teatrale (direttore della Compagnia Teatro Iniziatico) nonché intellettuale attento alla crisi e le derive della società contemporanea. Ha studiato Filosofia antica a Pisa, con Giorgio Colli, e seguendo le orme del suo maestro si è sempre interessato al recupero della originaria Sapienza greca, illuminandone le connessioni con l’Oriente e l’antichissima Tradizione spirituale della terra.

I suoi studi cinquantennali sono stati coronati da numerose pubblicazioni monografiche dei testi e dei frammenti pervenutici del corpus filosofico greco e non solo, spaziando in molti campi di indagine: i Sapienti e i filosofi presocratici, le religioni misteriche, la tradizione orfica, dionisiaca e sciamanica, l’alchimia greco-egizia e la tradizione magico-oracolare. A questi lavori si aggiungono traduzioni di lirici e autori greci e latini, dei grandi tragici, con incursioni financo nella poesia novecentesca.

La costante frequentazione degli Antichi, coniugata all’interesse verso la psicanalisi junghiana e alla personale pratica esistenziale lo ha condotto a un costante dialogo tra passato e presente, dove quest’ultimo è osservato con lo sguardo arcano degli antichi Sapienti, ancora palpitante e vivente sotto le ceneri del vuoto, dell’assenza e del nichilismo contemporanei. Di qui la sua ricerca creativa e intellettuale. Inoltre ha dedicato acute riflessioni alle tematiche umane universali e al crepuscolo della nostra civiltà, proponendo un messaggio di consapevolezza e presenza integrale, per far fronte alla barbarie sempre più dilagante e poter rifondare il vivere sociale sui valori della “filosofia perenne” che ispirò un tempo i grandi spiriti dell’Antichità.

Come poeta ha pubblicato quattro volumi (Canti del tempo, 1988; Frammenti del perpetuo poema, 1998; Poemi dal Golfo degli Dei,2003; Canti di apocalisse e d’estasi, 2008) vincendo nel 2012 il Premio Montale per la poesia.

Per i “Classici” Feltrinelli ha tradotto e curato Dell’Origine (1993) di Eraclito, La terra desolata. Quattro quartetti (1995) di T.S. Eliot, il primo volume di Le parole dei Sapienti (2010), dedicato a Senofane, Parmenide, Zenone, Melisso, Eleusis e Orfismo. I Misteri e la tradizione iniziatica greca (2015), Negli abissi luminosi. Sciamanesimo, trance ed estasi nella Grecia antica (2021), Dell’Origine (2023) di Parmenide, Pitagora, il Maestro segreto. Il padre della Sapienza tra misticismo, scienza e politica (2025). L’ultimo lavoro di Tonelli, I sofisti e l’eclissi della sapienza, dedicato a Gorgia e Protagora e conclusivo del decennale ciclo dedicato alla fase più antica della filosofia greca, sarà nelle librerie il 27 gennaio, due giorni prima del nostro incontro.

Per informazioni: [email protected]

