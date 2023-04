I Joyful Gospel Ensemble live per ricordare don Gino Franchi

Appuntamento venerdì 21 aprile alle 21 alla chiesa Madre Seaton. Nel corso della serata saranno proposti alcuni brani del repertorio Joyful, attraverso una particolare interpretazione di canzoni appartenenti al genere gospel e non solo, con ballate intense e solenni, alternate a brani molto ritmici, anche in ambiti musicali diversi dal Gospel

Venerdì 21 aprile alle 21, alla chiesa Madre Seton di piazza Giovanni Maria Lavagna (zona ospedale), concerto del Joyful Gospel Ensemble, per ricordare don Gino Franchi, recentemente scomparso.

Il concerto è organizzato dalla parrocchia Madre Seton In occasione dell’anniversario della parrocchia e in ricordo di don Gino Franchi, di cui ricorrerà il trigesimo della morte proprio il 25 Aprile.

Ed è proprio nel giorno della Festa della Parrocchia che i Joyful intendono ricordare Don Gino attraverso i loro canti. Con Don Gino c’è stato un rapporto che è iniziato circa 20 anni fa’, come la storia dei Joyful. Un rapporto di conoscenza e di stima umana che è sempre rimasto tale nel corso del tempo. Grazie all’iniziativa del parroco Padre Francesco Gusmeroli, si è potuto organizzare questo evento.

“The Joyful Gospel Ensemble”, con i suoi 40 coristi e cantanti solisti, si esibisce in uno spettacolo di grande forza, un vero concentrato di energia e carica emotiva che coinvolge gli spettatori in un crescendo di suggestioni musicali e ritmo.

Ricchissimo il loro repertorio: al fianco di proposte musicali legate ai grandi artisti gospel statunitensi, come “The Brooklyn Tabernacle Choir” e Richard Smallwood troviamo nuovi progetti che vedono i Joyful interpretare, con arrangiamenti vocali appositamente concepiti, brani di Beatles, Rem, Queen, Josh Groban, Rod Stewart, Leonard Cohen ed altri.

“The Joyful Gospel Ensemble” ha all’attivo oltre 400 concerti in tutta Italia e all’estero e la pubblicazione, negli anni passati, di 7 compact disc, tra cui l’ultimo uscito a dicembre 2022, “Joyful Forever” .

