I Leggendari di Livorno premiati ai Fringe Off: “Nuovo Orizzonte” conquista Milano e Catania

Lo spettacolo di Alessandra Donati ottiene due riconoscimenti nazionali tra teatro, sport e diritti delle donne, aprendo la strada a nuove repliche durante il periodo delle Olimpiadi culturali e nella rassegna Acrobatiche Poetiche

Anche quest’anno il Fringe Milano Off e il Fringe Catania Off hanno portato bene alla Compagnia I Leggendari di Livorno che nella giornata dell’11 dicembre si è vista comunicare un secondo premio per il nuovo spettacolo di Alessandra Donati (in foto) “Nuovo Orizzonte”, spettacolo prodotto da Todo Modo Music All in collaborazione con la nostra compagnia.

I due premi ricevuti quest’anno sono quello di Acrobatiche Poetiche assegnato da RTB di Cremona, e il premio In scena con lo Sport assegnato dal Comitato delle Olimpiadi Culturali di Milano Cortina, premi che porteranno lo spettacolo che porteranno lo spettacolo nuovamente a Milano durante il periodo delle Olimpiadi, e a Cremona all’interno della rassegna Acrobatiche Poetiche.

“Nuovo Orizzonte”: è una storia di Coraggio, Nuoto e Diritti delle donne, è un’opera potente che celebra l’impresa e la lotta per l’autodeterminazione di Gertrude “Trudy” Ederle, la prima donna ad attraversare a nuoto lo Stretto della Manica, battendo il record maschile con un tempo sbalorditivo di 14 ore e 34 minuti.

Lo spettacolo, nato dall’esigenza dell’attrice Alessandra Donati di dare voce a questa vicenda, si lega indissolubilmente alla storia dei diritti femminili. Il destino di Trudy fu in parte segnato dalla tragedia del General Slocum del 1904, in cui molte donne morirono perché la società dell’epoca giudicava il nuoto “immorale” per il genere femminile.

Decisa a non far subire alle sue figlie la stessa sorte, il padre di Trudy la incoraggiò. La sua incrollabile determinazione spinse Trudy a portare il nuoto nella vita quotidiana femminile, combattendo prima per la partecipazione della squadra femminile alle Olimpiadi di Parigi 1924, e poi affrontando la Manica. L’attraversamento divenne il suo atto di ribellione più grande contro il perbenismo che la voleva confinata nel ruolo di “donna e madre”.

L’impresa di Trudy non è stata solo una sfida fisica contro i suoi limiti, ma una battaglia contro i benpensanti e il patriarcato per la sua autodeterminazione.

La messa in scena, è un’esperienza coinvolgente che utilizza un linguaggio ibrido. La narrazione e l’interpretazione vocale di Alessandra Donati si fondono con l’uso sapiente del video e dell’animazione a cura di Leonardo Battaglia, che unisce filmati d’epoca e immagini in movimento. Il risultato è un susseguirsi di personaggi e canzoni che avvolgono lo spettatore come le onde del mare aperto, celebrando il coraggio di una donna che ha nuotato verso un Nuovo Orizzonte per tutte.

