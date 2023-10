I Lions Club Porto Mediceo danno inizio alla stagione 2023/24

Si è aperta con la partecipazione del Governatore della Toscana Alberto Carradori e alla presenza del vescovo di Livorno Simone Giusti e del sindaco Luca Salvetti l’annata del Lions Club Porto Mediceo presieduto da Michele Zanotti

Si è aperta con la partecipazione del Governatore della Toscana Alberto Carradori e alla presenza del vescovo di Livorno Simone Giusti e del sindaco Luca Salvetti l’annata del Lions Club Porto Mediceo presieduto da Michele Zanotti. Le serate dei nostri Club sono sempre caratterizzate da service, e anche questa volta l’apertura è stata finalizzata ad una donazione in favore di Casa Marta, il primo Hospice pediatrico della Toscana destinato a fornire supporto alle famiglie dei giovani pazienti dell’Istituto Mayer di Firenze.

Sono state anche illustrate le principali iniziative del Porto Mediceo per quest’annata, fra le quali, solo per citarne alcune, le attività pluriennali di partecipazione alla Campagna di sensibilizzazione contro il Diabete, della celebrazione della Giornata della Memoria, della consegna presso la Sala delle Cerimonie del Comune di Livorno del Premio Capperuccio ad un personaggio o ad una istituzione che portino lustro alla nostra Città; un Convegno in occasione della Giornata mondiale contro la violenza contro le donne in collaborazione con Ippogrifo Aps; un incontro con alcuni famosi personaggi dello sport; ma, soprattutto, la attiva partecipazione a Service locali e non, in aiuto a realtà che necessitano di interventi di sostegno di vario tipo.

Ospiti della serata, che si è svolta presso lo Yacht Club Livorno, anche la presidente della Circoscrizione V Marina Scatena, la presidente di Zona Daniela Becherini, il delegato al tema nazionale di studio Salviamo le api e la biodiversità Mario Panayotis Psaroudakis, Andrea Pardini presidente del Club Livorno Host e per il presidente del satellite Meloria Cesare Diddi Mussi, il segretario Lorenzo Rossi.

I settanta partecipanti alla serata, hanno seguito con attenzione l’intervento di mons. Simone Giusti, relativo alla creazione dell’Emporio Solidale che sarà inaugurato il 20 dicembre, una struttura che sarà in grado di offrire cibo a coloro che ne hanno bisogno, in base anche alle esigenze mediche degli utilizzatori.

Molto seguito anche l’intervento del sindaco di Livorno, il quale ha espresso gratitudine al Club Lions Porto Mediceo, per gli interventi e l’attenzione per la citta di Livorno.

La serata si è conclusa con il tocco della campana del club ed un “arrivederci” ai prossimi eventi che verranno organizzati dal Porto Mediceo, in primis già per la Festa delle Forze Armate.

Da segnalare che nell’anno entrante il Club festeggerà i suoi primi 25 anni di attività in costante sostegno a situazioni di bisogno (locali e non solo); punto questo non di arrivo, ma di partenza per i prossimi 25 anni (ed ancora oltre) di service di questa associazione di servizio cittadina.

Condividi: