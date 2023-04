I Live dal Gangio. Sfumature di Jazz con Caciaia Hause Band

Lunedì 3 aprile alle 21.30 al Ristorante Caciaia, Banditella, con Cristina Pantaleone, voce, Piero Frassi, tastiere, Andrea Lombardo, chitarra , Dimitri Grechi Espinoza, sax, Renato Ughi, batteria

Lunedì 3 aprile, nell’ambito dell’11°edizione della JAM Jazz Appreciation Month Livorno Aprile 2023, a cura del Comitato Unesco Jazz Day Livorno, per I Live dal Gangio appuntamento al Ristorante Caciaia, Banditella, via C. Puini, 97, con SFUMATURE DI JAZZ. In concerto, dalle ore 21.30, Caciaia Hause Band con Cristina Pantaleone, voce, Piero Frassi, tastiere, Andrea Lombardo, chitarra , Dimitri Grechi Espinoza, sax, Renato Ughi, batteria.

Info e prenotazioni: Ristorante Caciaia in Banditella, via C. Puini, 97 – Tel. 0586 580403

