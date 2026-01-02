I Magic Mush al The Cage, primo concerto del 2026

Al teatrino di Villa Corridi arriva la prima data del 2026 della rassegna My Generation e a salire sul palco sono i livornesi Magic Mush

Continua l’impegno del The Cage a sostegno dei giovani artisti e delle band emergenti, con una programmazione che anche per il 2026 guarda non solo alla qualità musicale ma anche alla valorizzazione del territorio e delle sue energie creative. Sabato 3 gennaio, all’interno della rassegna My Generation e in collaborazione con l’associazione fiorentina Musicus Concentus, il palco ospiterà infatti i Magic Mush, nuova e promettente realtà della scena musicale cittadina che porterà dal vivo un sound diretto, energico e senza compromessi. “Sostenere chi muove i primi passi significa investire nel futuro della musica e della cultura locale, offrendo spazi reali di espressione e crescita – spiega il direttore artistico dell’associazione culturale The Cage Toto Barbato –. È dai palchi come il nostro che nasce una scena viva, capace di raccontare il presente e costruire nuove traiettorie artistiche, trasformando l’energia locale in un patrimonio condiviso”. Nata all’inizio del 2025 dall’idea del cantante e frontman Valerio Perugino, in arte Spettro, la band prende forma a Livorno dall’incontro con Enea Ciullo alla chitarra ritmica. A completare la formazione arrivano Leandro Magri alla chitarra solista, Francesco D’Anna alla batteria e Mathias Muti al basso, dando vita a un collettivo compatto e affiatato. Il loro è un progetto che unisce attitudine rap, energia punk-rock e una forte identità live, costruita sull’impatto diretto con il pubblico. Il concerto al The Cage rappresenta una tappa importante, un’occasione per presentare dal vivo il progetto e consolidare il legame con la scena locale, nel luogo simbolo della musica live livornese. Apertura cancelli ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Biglietti acquistabili in prevendita su TicketSms a 10 euro. A seguire, fino a tarda notte, tradizionale appuntamento del sabato con il dj-set di My Generation. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

