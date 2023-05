I Manifesto tornano a far risuonare lo Ska a Livorno

Dopo un periodo di lunga pausa, e dopo l'addio ufficiale alle scene dato qualche anno fa, I Manifesto tornano eccezionalmente sul palcoscenico e lo fanno per un motivo preciso: i 50 anni del suo frontman

Le mode se ne vanno… io resto… e manifesto. Fa proprio così il ritornello della canzone che ispira il nome della band labronica capitanata da Emanuele “Ema” Bertolini e che ha fatto ballare a ritmo di Ska tutta Livorno e non solo agli inizi degli anni 2000 e negli anni successivi. Dopo un periodo di lunga pausa, e dopo l’addio ufficiale alle scene dato qualche anno fa, I Manifesto tornano eccezionalmente sul palcoscenico e lo fanno per un motivo preciso: i 50 anni del suo lider maximo che, per l’occasione, ha deciso di riunire tutti i membri della band sotto il minimo comune denominatore del divertimento e della spensieratezza Ska in una festa che prenderà piede sulla bellissima terrazza di Precisamente a Calafuria nella serata magica del 1° giugno.

Così ecco che alla tastiera tornerà a pizzicare i tasti in bianco e nero l’uomo dai mille caffè e dal biondo che illumina e che stravolge Iacopo “The Model” Bargoni. Alla batteria il metronomo del gruppo, il bello e possibile, il sorriso dagli occhi di ghiaccio e dal cuore che scotta, Lorenzo “The Drum” Del Rio. Immancabile con le sue sonorità vibranti la colonna vertebrale del ritmo Ska, alla tromba ecco il maestro dei maestri, lo squillo che irrompe e travolge… Stefano “The King” Contesini.

Alla chitarra, dalle retrovie, ecco pronto a pizzicare le corde dal post punk allo ska con immancabile verve post kantiana Simone Pacini. Voci di corridoio insistenti danno quasi per certa anche la presenza del chitarrista della formazione originale Alessio “Bum Bum” Botta che, nonostante i molteplici impegni professionali, sembra che farà di tutto per essere presente sul palcoscenico insieme ai suoi vecchi compagni di scorribande musicali.

Grande assente invece per motivi lavorativi sarà il basso che innalza, Luca “Dundee” Del Moro.

Special Guest, convocato e promosso dal ruolo di capo del fan club a seconda voce ufficiale de “I Manifesto”, l’imprevedibile e l’insospettabile uomo dai mille volti Giacomo “Gico” Niccolini.

Alla reunion è attesa anche una folta rappresentanza di “nordici” amici e sostenitori della band che da Milano e dintorni sbarcheranno sulla costa tirrenica pronti a far ricordare questa serata infinita. Perché, le mode se ne vanno ma “Ema” resta… e manifesta! Soprattutto per i suoi 50 anni.

Appuntamento dalle 22,30 a Precisamente a Calafuria. I Manifesto ci sono. Sono carichi di vibrazioni Ska. E chissà… che questa non sia la prima di una lunga serie di serate? Perché lo Ska, si sa, è come l’amore… fa dei giri immensi e poi ritorna…

