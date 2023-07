I Mayor alla volta di Trani per il Festival “Il Giulllare”

Sabato 22 luglio 2023 la compagnia teatrale Mayor Von Frinzius di Lamberto Giannini, Silvia Angiolini e Rachele Casali partirà alla volta di Trani per partecipare al festival nazionale “Il Giullare”. L’emozione è forte tanto quanto la voglia di vincere per gli attori e i registi, difatti la compagnia non ha mai smesso di provare dal debutto dello spettacolo “Scaraventati”, avvenuto a maggio, ad ora, proprio per prepararsi al meglio questa avventura.

“Scaraventati, ho fatto la mia” sarà lo spettacolo con il quale la compagnia gareggerà, uno spettacolo che parla di vita, di come questa appunto ti scaraventi nelle più disparate situazioni per poi vedere se sei in grado di rialzarti, e la Mayor Von Frinzius lo è, sempre e comunque.

Potrete seguire l’andamento del festival dai canali social del Giullare: lo spettacolo andrà in scena il sabato alle 21 al centro Jobel di Trani, la premiazione sarà domenica 23 luglio.

