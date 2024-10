I Mayor e Parco Levante lanciano la campagna Scene di normale contaminazione

Gli attori della Compagnia, partendo un’idea del regista Giannini, hanno dato vita ad una serie di scatti fotografici ad alto contenuto emozionante e ricchi di contrasti realizzando così un format creativo di comunicazione per il Parco Levante che mette al centro la contaminazione di mondi diversi

di Francesca Mazzanti

Scene di normale contaminazione. Questo il titolo della nuova campagna di comunicazione del centro commerciale Parco Levante, di proprietà della Levante SRL società partecipata da Unicoop Tirreno e Coop.fi e gestito dalla società Savills Italiain, in collaborazione con i Mayor Von Frinzius e il fotografo Loris Meloni. “Livorno – spiega il regista e fondatore della compagnia teatrale Lamberto Giannini – vive di contaminazione perciò sono convinto che la campagna verrà accolta positivamente”. Gli attori della Compagnia, partendo un’idea dello stesso Giannini, hanno quindi dato vita ad una serie di scatti fotografici ad alto contenuto emozionante e ricchi di contrasti, avviando un lavoro di co-progettazione di un nuovo e originale format creativo di comunicazione per il Parco Levante che mette al centro, appunto, la contaminazione di mondi diversi.

La reazione degli attori della compagnia alla novità del set fotografico è stato positivo, si sono dimostrati in grado di creare un clima armonioso e allegro mantenendosi concentrati sull’obiettivo.

Loris Meloni, direttore creativo integrato dall’agenzia JETS Spa afferma: “Durante il set la nostra idea iniziale è mutata, siamo stati contaminati e ci siamo arricchiti. L’idea iniziale era quella di due persone che si guardano negli occhi, ma ci siamo resi conto che era riduttivo per trasmettere la relazione che c’è tra queste persone. Allora l’unica cosa che abbiamo fatto è stato chiedere di interpretare liberamente il loro legame. Il risultato sono una serie di foto bellissime e naturali”. Soddisfatto Federico Lensi, direttore del centro commerciale per conto della Savills Italia: “Sono felice di questo progetto creativo che vede al centro la compagnia teatrale, ormai una presenza importante nel territorio”. La campagna è appena iniziata e continuerà durante tutto l’anno con nuovi scatti.



