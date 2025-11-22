I Mayor sul palco del Teatro Roma di Castagneto Carducci

L’ingresso sarà ad offerta libera fino ad esaurimento posti!

Domenica 23 novembre la Mayor Von Frinzius APS, compagnia teatrale composta per metà da persone affette da diverse disabilità, andrà in scena alle ore 17.00 al Teatro Roma di Castagneto Carducci portando sul palco la penultima replica dello spettacolo “Sfiorarsi, toccarsi è complicato”. Grazie al main sponsor della Compagnia, la Castagneto Banca 1910, ed al comune di Castagneto Carducci, i due organizzatori dell’evento, il pubblico potrà immergersi in tutto e per tutto nell’intricata scaletta piena di sketch, monologhi e balli coinvolgenti che la Mayor Von Frinzius ci offrirà. “Toccarsi è complicato, toccarsi implica mettere a nudo il proprio disagio, la propria repulsione … e allora è importante sfiorarsi, perché nello sfiorarsi ognuno può mantenere se stesso e tentare l’incontro con l’altro. Nello sfiorarsi c’è una delicatezza che ormai abbiamo perso”. Questo alla base dell’opera frutto del lavoro dei registi Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini, Allegra Sartoni e Sofia Puccini. L’ingresso sarà ad offerta libera fino ad esaurimento posti!

Condividi:

Riproduzione riservata ©