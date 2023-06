I Mayor sul prato della Fortezza Nuova con Down per un giorno

La lezione aperta di venerdì 16 giugno alle 22 in occasione della Coppa Barontini non è una semplice dimostrazione del lavoro che registi ed attori portano avanti per l’intero corso dell’anno ma è una vera e propria esperienza

La Compagnia Mayor Von Frinzius di Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini venerdì 16 giugno alle 22 porterà in scena sul prato della Fortezza Nuova la propria lezione aperta al pubblico, “Down per un giorno”, in occasione della Coppa Barontini!

La lezione aperta organizzata dalla Compagnia Mayor Von Frinzius non è una semplice dimostrazione del lavoro che registi ed attori portano avanti per l’intero corso dell’anno ma è una vera e propria esperienza, da vivere in prima persona, pronti a mettersi in gioco ed emozionarsi.

Priva di una scaletta o di un copione, segue semplicemente il pensiero del regista Lamberto Giannini, che guida attori e pubblico in un continuo susseguirsi di esercizi teatrali volti a fornire pillole fondamentali per la padronanza di un palco, dall’utilizzo della voce al riempimento degli spazi. A questi si aggiungono coreografie e scene tratte dallo spettacolo Scaraventato – Ho fatto la mia. L’impronta eterogenea di questa tipologia di evento permette agli spettatori di vivere un’esperienza multipla, come attori e come pubblico, mai in maniera passiva.

Condividi: