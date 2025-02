I Mayor tornano al Goldoni con un nuovo spettacolo il 28 e 29 maggio

Foto di Gianni Frati

Lo spettacolo di quest’anno ha come titolo “Sfiorarsi - toccarsi è complicato” e la Mayor Von Frinzius cercherà di rappresentarlo in tutte le sue sfaccettature

I Mayor Von Frinzius torneranno con un nuovo spettacolo il 28e 29 maggio al Teatro Goldoni di Livorno! A meno di dieci giorni dall’inizio delle prevendite della prima, la richiesta è stata così alta che Mayor Von Frinzius e Fondazione Goldoni hanno deciso di aprire le porte al pubblico per due sere consecutive. Lo spettacolo di quest’anno ha come titolo “Sfiorarsi – toccarsi è complicato” e la Mayor Von Frinzius cercherà di rappresentarlo in tutte le sue sfaccettature: amori platonici, madri costrette a lasciare i propri figli, dialoghi introspettivi, giochi di luce e sketch comici tra attori straordinari in cui si passerà da interrogazioni su Pascoli a interviste a massacratori di disabili. È difficile descrivere a parole questo spettacolo, ma citandone un testo “nello sfiorarsi ognuno può mantenere se stesso e tentare l’incontro con l’altro” e la compagnia tenta l’incontro tra i suoi 70 attori e la follia per concorrere insieme alla realizzazione di tutto quello che accadrà sul palco. Biglietti disponibili alla biglietteria del Teatro Goldoni di Livorno, nei punti vendita del circuito TicketOne e sul sito www.ticketone.it.

