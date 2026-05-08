I Mayor trasformano il Goldoni in una fiaba surreale: applausi e sold out

Foto gentilmente fornite dall'ufficio stampa dei Mayor Von Frinzius a cura di Marco Del Lucchese

Dal pediluvio del Parlanti alla scenografia cosmica tra guerra, ironia e commozione: due ore di spettacolo senza pause per i Mayor, capaci di unire comicità e riflessione davanti a un teatro gremito. E stasera si replica ancora con il tutto esaurito

I Mayor von Frinzius hanno portato in scena una vera e propria fiaba teatrale, travolgendo il pubblico con uno spettacolo fuori dagli schemi con il nuovo spettacolo andato in scena la sera del 7 maggio dal titolo “Non posso c’ho da fa”. Tutto parte dal Parlanti che fa il pediluvio, poi il sipario si apre su una scenografia cosmica: pianeti di un altro mondo, immagini sospese tra fantasia e realtà, fino ai contrasti forti tra la guerra e il bar di quartiere con l’insegna “BarRino”.

Due ore di follia creativa, tra i partigiani Down e gli occhi puntati su Gaza. Un viaggio continuo tra scene comiche e momenti ironici, passaggi più seri e altri profondamente commoventi, intervallati regolarmente da “Trittaralla”, diventato quasi il filo conduttore dello spettacolo.

Un lungo applauso iniziale ha accolto gli attori caricando ulteriormente l’atmosfera di un teatro già coinvolto fin dai primi minuti. Sul palco ben 60 interpreti, capaci di trasformarsi in un’unica storia, un’unica grande fiaba: quella dei Mayor.

E stasera si torna in scena per un’altra replica, ancora una volta già sold out.

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