I Mayor vincono il Festival di Trani e il premio della critica con Tarabaralla

Lo spettacolo diretto da Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini: "I Mayor hanno vinto per la terza volta: 2016, 2018, 2024 il giullare di Trani e questo anno anche il premio della critica della fondazione Vincenzo Casillo"

“Audace e ironico, spericolato e carico di inventiva. Protagonista di impertinenti invenzioni e di incursioni teatrali”. Tarabaralla – ci vuole coraggio a lasciarsi, spettacolo Mayor Von Frinzius diretto da Lamberto Giannini, Rachele Casali e Silvia Angiolini, vince il premio della critica fondazione “Vincenzo Casillo” all’edizione 2024 del festival Il Giullare di Trani ma non solo!

Tutti riuniti a cena a sostenere in diretta Facebook il regista, partito per Trani per assistere alla premiazione, i Mayor Von Frinzius hanno urlato e pianto dalla gioia quando è stato annunciato il premio come miglior spettacolo! “Per la capacità di rappresentare con forza fra saliscendi del ritmo, carezze e pugni nello stomaco, bastone e carota, il pressappochismo della società odierna. Olistici, completi, un alternarsi di emozioni recettoriali portate in scena con umiltà e semplicità. Con dedica ai più fragili”. Queste le motivazioni della vittoria, vittoria che a detta del presentatore è stata “semplice” in quanto la giuria era totalmente allineata e priva di dubbi. Questo è il terzo spettacolo vinto dalla compagnia a Trani ed ecco le parole del regista dopo la grande emozione inaspettata: “I Mayor hanno vinto per la terza volta: 2016, 2018, 2024 il giullare di Trani e questo anno anche il premio della critica della fondazione Vincenzo Casillo. Gli dei sono bizzosi, ma il Dio del teatro ogni tanto ci protegge. Come puoi chiedere ad un gruppo stremato di alzarsi alla 4 di mattina per andare a Trani, provare, fare lo spettacolo e ripartire all’alba del giorno dopo, beccandosi anche partacce. Sei folle a chiederlo, ma più folli sono quelli che dicono di si, e abbiamo dovuto dire a malincuore no a qualcuno perché eravamo troppi e non era possibile. Fanno lo spettacolo, volano bravissimi, piccole sprecisioni, venerdì sera una parte di questi a Porto Azzurro e poi il sabato torni e devi andare a Trani per la premiazione, l’aereo dovrebbe atterrare a Bari alle 21,15 … altri 30 minuti di auto e sei a Trani, ma la manifestazione inizia alle 21, giochi sui ritardi endemici dei festival, chiedi al Dio del teatro che l’aereo sia in orario, sali e pronto a partire da Pisa in orario, il comandante dice che si dovrà attendere 40 minuti. Salterebbe tutto, poi recupera in volo, arrivi quando tocca a te e alla fine, può finire tutto questo con l’amarezza? No. Il Dio del teatro interviene e vinciamo per la terza volta Il Giullare e anche il premio della critica. Sarebbe stato un ritorno amaro, grazie bizzoso Dio del teatro, e noi oggi urliamo di gioia”. L’estate ancora però non è finita per la Mayor, che adesso si prepara per la lezione aperta che si terrà il 27 luglio ai Bagni Lido dalle 21.00 e per la partecipazione ad Effetto Venezia, dove si esibirà il 2 agosto con una prova itinerante nel bel mezzo del festival ed il 4 agosto in Fortezza Vecchia con in scena lo spettacolo vincitore!

