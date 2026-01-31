I Mayor Von Frinzius conquistano l’Arena di Verona: il 2 maggio ospiti di “Din Don Down” con Paolo Ruffini

La compagnia livornese guidata da Lamberto Giannini approda in uno dei luoghi simbolo dello spettacolo italiano. Un passaggio prestigioso che anticipa la prima del nuovo spettacolo al Teatro Goldoni

L’incredibile, a volte, risiede davvero nel cammino della vita. Un sogno urlato all’ennesima potenza, nato sui palchi di periferia e cresciuto fino ai grandi teatri, spinto dalla forza di un messaggio che non smette di farsi sentire: noi esistiamo ancora.

La compagnia Mayor Von Frinzius è pronta a scrivere un’altra pagina straordinaria della propria storia: il 2 maggio sarà protagonista all’Arena di Verona, ospite della versione data-start=”957″ data-end=”963″>plus di “Din Don Down”, grazie all’invito di Paolo Ruffini. Un traguardo che fino a qualche anno fa sembrava impensabile e che oggi diventa realtà, con la compagnia al completo in uno dei templi dello spettacolo italiano.

Un momento esaltante, carico di significato, che i Mayor vivono come un grande riconoscimento ma anche come un gustoso aperitivo in vista dell’appuntamento più atteso. A soli cinque giorni di distanza, infatti, andrà in scena quello che resta il sogno più grande, destinato a non avere eguali: la prima del nuovo spettacolo al Teatro Goldoni di Livorno.

Il 7 e 8 maggio, sul palco del Goldoni, debutterà “Non posso, c’ho da fa”, nuovo lavoro della compagnia livornese, pronto a emozionare il pubblico di casa e a confermare un percorso artistico e umano che continua a superare ogni limite, con autenticità, ironia e una forza collettiva capace di arrivare ovunque.

Dall’Arena di Verona al cuore di Livorno, il cammino dei Mayor Von Frinzius prosegue, dimostrando che i sogni, quando sono condivisi, sanno farsi strada anche nei luoghi più impensabili.

Condividi:

Riproduzione riservata ©