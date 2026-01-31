Cerca nel quotidiano:

I Mayor Von Frinzius conquistano l’Arena di Verona: il 2 maggio ospiti di “Din Don Down” con Paolo Ruffini

Sabato 31 Gennaio 2026 — 10:28

La compagnia livornese guidata da Lamberto Giannini approda in uno dei luoghi simbolo dello spettacolo italiano. Un passaggio prestigioso che anticipa la prima del nuovo spettacolo al Teatro Goldoni

L’incredibile, a volte, risiede davvero nel cammino della vita. Un sogno urlato all’ennesima potenza, nato sui palchi di periferia e cresciuto fino ai grandi teatri, spinto dalla forza di un messaggio che non smette di farsi sentire: noi esistiamo ancora.

La compagnia Mayor Von Frinzius è pronta a scrivere un’altra pagina straordinaria della propria storia: il 2 maggio sarà protagonista all’Arena di Verona, ospite della versione data-start=”957″ data-end=”963″>plus di “Din Don Down”, grazie all’invito di Paolo Ruffini. Un traguardo che fino a qualche anno fa sembrava impensabile e che oggi diventa realtà, con la compagnia al completo in uno dei templi dello spettacolo italiano.

Un momento esaltante, carico di significato, che i Mayor vivono come un grande riconoscimento ma anche come un gustoso aperitivo in vista dell’appuntamento più atteso. A soli cinque giorni di distanza, infatti, andrà in scena quello che resta il sogno più grande, destinato a non avere eguali: la prima del nuovo spettacolo al Teatro Goldoni di Livorno.

Il 7 e 8 maggio, sul palco del Goldoni, debutterà “Non posso, c’ho da fa”, nuovo lavoro della compagnia livornese, pronto a emozionare il pubblico di casa e a confermare un percorso artistico e umano che continua a superare ogni limite, con autenticità, ironia e una forza collettiva capace di arrivare ovunque.

Dall’Arena di Verona al cuore di Livorno, il cammino dei Mayor Von Frinzius prosegue, dimostrando che i sogni, quando sono condivisi, sanno farsi strada anche nei luoghi più impensabili.

