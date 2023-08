I mestieri del cinema, a Villa Maria il regista Bruni e l’attrice Ferraioli Ravel

Prosegue la rassegna nel parco di Villa Maria dal titolo “La bella estate i mestieri del cinema“. L’iniziativa è promossa dal Comune di Livorno e Biblioteca Labronica “F.D.Guerrazzi” e organizzata da Cooperativa Itinera e propone l’incontro con operatori del cinema: le loro interessanti testimonianze svelano al pubblico i meccanismi che portano all’ideazione e realizzazione di un film. Venerdì 18 agosto alle ore 18.30 Francesco Bruni, sceneggiatore e regista, racconterà i meccanismi dei mestieri del cinema in Italia e fornirà validi consigli, per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, su come entrare in questo settore, affinchè la passione per il cinema possa diventare il lavoro della vita. L’evento di lunedì 21 agosto, sempre alle ore 18.30, vedrà un dialogo tutto al femminile con l’attrice Anna Ferraioli Ravel, protagonista del film I Fratelli De Filippo di Sergio Rubini, intervistata da Elena Cappanera, direttore della fotografia. Anna Ferraioli Ravel è originaria di salerno. Dopo la carriera accademica, con un percorso di giurisprudenza italo-francese, si è dedicata alla recitazione, diplomandosi nel 2012 presso il Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel 2018 ha debuttato come protagonista nel film Ci vuole un fisico di Alessandro Tamburini. Come interprete della canzone Faccio ‘a Polka di Nicola Piovani, nel film I fratelli De Filippo, ha ricevuto la candidatura al premio David di Donatello 2022 nella categoria Miglior Canzone Originale. Attualmente è al cinema con il film di Rocco Papaleo dal titolo Scordato. Ha anche una sua casa di produzione, la Abuelita, con la quale si occupa della realizzazione di documentari che approfondiscono il rapporto tra il passato e le nuove generazioni. Elena Cappanera si è diplomata Direttore della Fotografia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e in regia alla New York Film Academy (NYFA) di New York. Ha lavorato a progetti mediatici per aziende di livello internazionale e insegnato Cinematografia e Montaggio alla New York Film Academy nelle sedi di Firenze, Parigi e Miami. A conclusione dell’incontro la degustazione a cura di Fisar Livorno, «Aspettando MarediVino» gentilmente offerta dalla cantina La Bulichella di Suvereto. Giovedì 24 agosto sarà ospite la giornalista e scrittrice Laura Delli Colli, autrice di molti libri dedicati al cinema e ai suoi meravigliosi protagonisti. Giornalista professionista specializzata nel campo dello spettacolo e del costume ha lavorato per La Repubblica e Panorama. E’ presidente del SNGCI, il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, e autrice delle biografie di Monica Vitti, Gianni Amelio, Marco Tullio Giordana, Ferzan Ozpetek. Il gusto del cinema italiano e internazionale è il suo successo editoriale dedicato al rapporto tra cinema e cucina. Oggi si dedica all’organizzazione di rassegne ed eventi, in particolare i Nastri d’Argento del SNGCI e la rassegna di Cinecittà “Luce con l’American Cinematheque”, che presenta ogni anno a Los Angeles il cinema italiano, lanciando a Hollywood il film scelto dall’Italia per la corsa all’Oscar. Ai mestieri del cinema ha dedicato un libro Fare Cinema (Gremese 1984) e in collaborazione con Guido Torlonia ha realizzato, nel 2012, Handmade Cinema, il primo documentario dedicato proprio al talento degli artigiani più sconosciuti che, con il loro lavoro ancora manuale, anche Hollywood invidia a Cinecittà. A concludere l’incontro la degustazione a cura di Fisar Livorno, «Aspettando MarediVino» gentilmente offerta dall’azienda agricola Sant’Agnese. In occasione dell rassegna all’interno della biblioteca, Centro di Documentazione sulle arti dello spettacolo, sarà possibile visitare la mostra Il cinema muto. La storia del cinema Lumière a Livorno attraverso i documenti della “Biblioteca Labronica”: l’esposizione racconta l’arrivo del Cinématographe Lumière a Livorno e ricostruisce come la città abbia accolto e fatto propria questa nuova moda delle “immagini animate”. La mostra, a cura di Cooperativa Itinera, presenta alcuni degli episodi più significativi e dei personaggi più esemplificativi che entrarono in contatto con il cinema muto, grazie alla ricca documentazione iconografica e alle cronache dei quotidiani locali conservati presso la sezione di Storia locale della Biblioteca Labronica “F.D.Guerrazzi” di Villa Fabbricotti. Qui fino alla fine di agosto sarà possibile vedere i documenti originali nell’esposizione allestita al primo piano. Gli incontri sono a ingresso libero. Non è prevista la prenotazione. Per informazioni sugli eventi e gli ospiti è possibile telefonare allo 0586.219265.

