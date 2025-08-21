I Mestieri del Cinema, i nuovi appuntamenti a Villa Maria

Ingresso gratuito e senza prenotazione. L’ultima settimana di agosto sarà particolarmente intensa con tre appuntamenti

Prosegue “La Bella Estate – I Mestieri del Cinema”, promossa dal Comune di Livorno e realizzata dalla Cooperativa Itinera. Il 21 agosto alle ore 18.30 è stato ospite il critico cinematografico Giancarlo Zappoli, direttore di MyMovies.it, il motore di ricerca italiano sul cinema, punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori, che è anche scrittore e direttore artistico di “Castellinaria” il festival del cinema giovane di Giubiasco, Svizzera. Il sito di MYmovies non è soltanto un portale di recensioni cinematografiche, ma una vera e propria guida nel mondo del cinema, della serialità e dei suoi eventi. L’avvento delle piattaforme di streaming online (sia legali che non) ha modificato il modo di fare il cinema, ma anche quello di viverlo. Ad oggi, per evitare uno zapping infinito, è necessario avere un punto di riferimento, quanto più fidato, per poter trovare informazioni sui film e mymovies.it lo è certamente, come ci racconterà il direttore Zappoli. L’incontro sarà condotto da Giorgia Petruccione, giovane cinefila impegnata nella creazione di contenuti per il cinema. L’ultima settimana di agosto sarà particolarmente intensa, con ben tre appuntamenti: il 27 agosto protagonista il trucco cinematografico grazie alla partecipazione di Irene Fasulo, specializzata in trucco teatrale, prostestico, pittori ed effetti speciale per il cinema. La sua carriera come truccatrici coinvolge alcuni dei più famosi registi italiani, tra cui Paolo Sorrentino, Francesca Archibugi, Amanda Sthers e Carlo Virzì.

Il 29 agosto una incursione nella storia del teatro attraverso il racconto inedito delle compagnie che si sono avvicendate fra 1850 e il 1925 al Teatro Rossini di Livorno, con l’autore del volume Michele Montanelli e la partecipazione di Carlo Titomanlio, giornalista teatrale e docente dell’Università di Pisa;

Il 30 agosto la coppia del cinema e nella vita Alessandro Tonda e Ginevra De Carolis, lui regista del film di recente uscita “Il Nibbio” e lei costumista del film e collaboratrice storica dei Manetti Bros, I due ospiti dopo l’incontro introdurranno la proiezione de “Il Nibbio” sulla vita di Nicola Calipari, interpretato da Claudio Santamaria, presso l’Arena Fabbricotti.

La rassegna si chiuderà venerdì 5 settembre con i documentaristi Livia Giunti e Francesco Andreotti, attivi sui temi sociali e autori del film “Love is All. Piergiorgio Welby, autoritratto” che racconta la vita dell’uomo entrato nella cronaca italiana come paladino del diritto all’eutanasia. Il film sarà proiettato alle 21.30 presso l’Arena Fabbricotti.

Gli incontri si terranno alla Biblioteca Labronica Villa Maria – Centro di Documentazione sulle Arti dello Spettacolo (via Redi 22), a partire da martedì 5 agosto alle ore 18.30, con ingresso gratuito e senza prenotazione.

Cinema in Villa: proiezioni sotto le stelle

La preziosa collaborazione con il Cinema teatro 4Mori ha consentito di inserire nel cartellone del programma del “Cinema in Villa” i tre film diretti e o realizzati dagli ospiti della rassegna, un invito a vedere il cinema insieme ai suoi creatori. I film saranno a biglietto ridotto grazie a “Cinema Revolution”, iniziativa promossa dal Ministero della Cultura.

Per informazioni: [email protected]

Tel. 0586219265

Orari: lun – sab 8.30/13.30

Di seguito il programma completo:

LA BELLA ESTATE I MESTIERI DEL CINEMA

5 agosto – 5 settembre 2025

Giovedì 21 agosto h 18.30

Mymovies.it, il database online italiano del cinema

GIANCARLO ZAPPOLI, direttore responsabile e critico cinematografico

Introduce Giorgia Petruccione, content creator per il cinema

Mercoledì 27 agosto h 18.30

Il trucco cinematografico

IRENE FASULO

Introduce Francesca Detti, sceneggiatrice e direttrice di produzione

Venerdì 29 agosto h 18.30

IL REGIO TEATRO ROSSINI DI LIVORNO

un secolo di storia delle maggiori compagnie drammatiche italiane

Michele Montanelli, autore del volume

Con la partecipazione di Carlo Titomanlio, docente Università di Pisa

Sabato 30 agosto h 18.30

Storie di cinema e vita

ALESSANDRO TONDA, regista e GINEVRA DE CAROLIS, costumista

A seguire

H 21.30 Il Cinema in Villa, Arena Fabbricotti

“Il Nibbio” diretto da Alessandro Tonda (2025)

Venerdì 5 settembre h 18.30

Il documentario sociale

LIVIA GIUNTI, regista e sceneggiatrice e FRANCESCO ANDREOTTI, regista documentarista

Introduce Alessio Porquier, direttore artistico del FIPILI Horror Festival

A seguire

H 21.30 Il Cinema in Villa, Arena Fabbricotti

“Love Is All. Piergiorgio Welby, Autoritratto” scritto e diretta da Livia Giunti e Francesco Andreotti (2015)

Ingresso libero e gratuito

In collaborazione con cinema teatro 4Mori e Fipili Horror Festival

