I mestieri del cinema, lunedì 5 ultimo appuntamento con l’attrice Lucia Mascino

Ospite a Villa Maria la vincitrice del premio 'Ugo Tognazzi' come miglior interprete 2020, del premio 'Anna Magnani' 2018 per il film “Amori che non sanno stare al mondo” di Francesca Comencini e del premio 'Vittorio Mezzogiorno' per il talento nel 2010. Ingresso gratuito

Lunedì 5 settembre alle 18.30 si terrà l’ultimo appuntamento de “La Bella Estate I mestieri del cinema”, promossa dalla Biblioteca Labronica di Villa Maria, centro di documentazione sulle arti dello spettacolo, a cura di Comune di Livorno e Cooperativa Itinera. Ospite l’attrice Lucia Mascino, vincitrice del premio ‘Ugo Tognazzi’ come miglior interprete 2020, del premio ‘Anna Magnani’ 2018 per il film “Amori che non sanno stare al mondo” di Francesca Comencini e del premio ‘Vittorio Mezzogiorno’ per il talento nel 2010. Candidata tre volte ai Nastri D’Argento ha lavorato con Nanni Moretti, Giuseppe Piccioni, Renato De Maria, Alessandro Rossetto, Riccardo Milani. A teatro è stata diretta da registi come Giorgio Barberio Corsetti, Giancarlo Cobelli, Filippo Timi, Valerio Binasco, Lucia Calamaro, Filippo Dini. In televisione è stata la protagonista della serie “Una mamma imperfetta” e oggi è tra i protagonisti della serie pop crime “Bang Bang Baby”, prodotta da Amazon. Inoltre da dieci anni veste i panni di Vittoria Fusco, coprotagonista femminile accanto a Filippo Timi, della serie “I delitti del BarLume”, scritta e diretta da Roan Johnson. Guglielmo Favilla, attore nonché collega della Mascino sul set de “I delitti del BarLume” condurrà l’incontro. Al termine degustazione a cura di Fisar Livorno Aspettando MarediVino.

In caso di pioggia l’evento si terrà all’interno della biblioteca.

In corso, negli spazi della biblioteca la mostra di Valentina Restivo: “ io sono una forza del passato”, con illustrazioni sul cinema di Pier Paolo Pasolini. La mostra è prorogata al 24 settembre, visitabile dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.30 e 14.30-19.30 il sabato 8.30-13.30

LA BELLA ESTATE i mestieri del cinema è a cura di Comune di Livorno e Cooperativa Itinera in collaborazione con FIPILI Horror Festival, Cinema 4Mori, Kinoglaz, LaFeltrinelli, FISAR Livorno

con la partecipazione di

Livù, MarediVino, La Tanna, Sant’Agnese, Podere La Regola, il Chioschino, ApeTito

Per informazioni e prenotazioni

(lunedì a sabato 8.30/13.30):

Tel. 0586219265 – 219151

[email protected]

VILLA MARIA – Centro di documentazione sulle arti dello spettacolo – Biblioteca Labronica

Via F. Redi 22 – (ingresso anche da Via Calzabigi 54) – Livorno

