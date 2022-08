I Mestieri del Cinema. Sabato 20 ospite Francesco Bruni

Prosegue la rassegna di incontri dedicata ai talk sui mestieri del cinema promossa dalla Biblioteca Labronica di Villa Maria. Gli incontri a Villa Maria (via Redi 22 e via Calzabigi 54) sono a ingresso libero

La “Bella Estate, i mestieri del cinema” è la rassegna dedicata ai talk sui mestieri del cinema promossa dalla Biblioteca Labronica di Villa Maria, centro di documentazione sulle arti dello spettacolo, a cura di Comune di Livorno e Cooperativa Itinera.

Gli appuntamenti di questa settimana

Martedì 16 agosto alle ore 18.30, si terrà un evento fuoriprogramma che porterà nel parco di Villa Maria il più celebre regista livornese, Paolo Virzì, insieme all’attrice Micaela Ramazzotti, interprete di molti dei suoi film, volto noto del cinema e della televisione, nonché compagna di vita. L’incontro sarà condotto da Giorgio Algranti. Micaela Ramazzotti ha recitato in “Tutta la vita davanti”, “La prima cosa bella” e “La pazza gioia” di Paolo Virzì. Vincitrice di 1 David di Donatello, 4 Nastri d’argento e 2 Ciak d’oro, ha recitato in film come “Zora la vampira” dei Manetti Bros, “Posti in piedi in paradiso di Carlo Verdone, “Anni felici” di Daniele Luchetti, “Il nome del figlio” di Francesca Archibugi, “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino e nella serie televisiva di Pupi Avati “Un matrimonio” con Flavio Parenti. Si appresta ora a realizzare il suo primo film da regista. Paolo Virzì ha raccontato la nostra città, con i suoi caratteristici personaggi, in film come “Ovosodo” e “La prima cosa bella” e narrato l’Italia di oggi, con la crisi del lavoro, della cultura e dei valori in film come “Tutta la vita davanti”, “Tutti i santi giorni” e “Il capitale umano”, vincitore del David come Miglior Film 2014. Dopo “La pazza gioia” anch’esso pluripremiato, ha diretto un cast stellare in “Ella & John” e ora si appresta a presentare il suo nuovo film intitolato “Siccità” al Festival del Cinema di Venezia. A conclusione del talk sarà possibile fare l’aperitivo con l’ApeTito, tuscan street food. In caso di pioggia l’evento si svolgerà all’interno della biblioteca di Villa Maria.

Sabato 20 agosto Francesco Bruni, sceneggiatore e regista, habitue della rassegna, presenterà al pubblico il protagonista della sua nuova serie, in programma su Netflix per l’autunno dal titolo “Tutto chiede salvezza”: Federico Cesari. Classe 1997, Cesari ha intrapreso la carriera attoriale da bambino recitando nella serie televisiva “I Cesaroni” e in diverse pubblicità per la televisione. Nel 2017 ha partecipato a “Don Matteo”, accanto a Terence Hill e Nino Frassica. Fa parte del cast di “Skam Italia”, remake dell’omonima serie norvegese dove interpreta Martino Rametta. Nel 2021 è stato il co-protagonista del film “Anni da cane” per la regia di Fabio Mollo, con Aurora Giovinazzo e ha preso parte alla serie”Buongiorno, mamma!” diretta da Giulio Manfredonia. A conclusione del talk sarà possibile fare l’aperitivo con l’ApeTito, tuscan street food. In caso di pioggia l’evento si svolgerà all’interno della biblioteca di Villa Maria.

IN CONTEMPORANEA:

“io sono una forza del passato”

DI VALENTINA RESTIVO

MOSTRA DI ILLUSTRAZIONI SUL CINEMA DI PIER PAOLO PASOLINI

Biblioteca di Villa Maria

Gli incontri successivi

lunedì 22 agosto, 18,30

Simone Isola, produttore cinematografico – «Alfredo Bini: il produttore di Pier Paolo Pasolini», in occasione di “Pasolini 100”

sarà presente Giuseppe Simonelli, erede di Alfredo Bini

conduce Marco Bardini

A SEGUIRE

Film: “Alfredo Bini Ospite inatteso” di Simone Isola Arena Fabbricotti, Viale della Libertà 30, h 21.30

(ingresso gratuito)

venerdì 26 agosto, 18.30

Cristina Borsatti, sceneggiatrice, story editor e produttrice: «Monica Vitti»

introduce Marco Bruciati

lunedì 5 settembre, h 18.30

!!!FUORIPROGRAMMA!!!

Lucia Mascino, attrice

conduce Guglielmo Favilla, attore

