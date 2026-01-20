I Ministri al The Cage

I Ministri, foto Chiara Mirelli

Venerdì 23 gennaio parte da Livorno il Provincia Popolare tour 2026 de I Ministri; sabato 24 gennaio i MyAmy celebrano Amy Winehouse a 20 anni dall’uscita dell’iconico Back to Black

Parte da Livorno Provincia Popolare tour 2026, il nuovo tour de I Ministri, e il teatrino di Villa Corridi si conferma ancora una volta come un punto di riferimento per la grande musica nel panorama nazionale dei live club. Nati a Milano nell’autunno del 2006, I Ministri irrompono nella scena musicale italiana con un’attitudine fuori dagli schemi e un rock diretto, politico e viscerale. L’esordio autoprodotto I Soldi Sono Finiti diventa subito un caso: un disco controcorrente, accompagnato da un’immagine iconica e da un’intensa attività live che li porta rapidamente sotto i riflettori nazionali. Da lì in avanti è una crescita costante fatta di album incisivi (Tempi Bui, Per Un Passato Migliore, Cultura Generale, Fidatevi, Giuramenti), tour sold out, collaborazioni prestigiose e una presenza live che diventa marchio di fabbrica. La band intreccia rock, urgenza sociale e una narrazione generazionale capace di parlare al presente, senza sconti. Negli anni I Ministri calcano palchi italiani ed europei, partecipano a festival storici, celebrano anniversari importanti e continuano a rinnovarsi, anche dal punto di vista visivo, con le ormai celebri giacche disegnate da Nick Cerioni. Nel 2025 tornano con nuova energia: Aurora Popolare segna un nuovo capitolo, accompagnato da singoli potenti e da un tour che conferma il trio come una delle realtà più solide e riconoscibili del rock italiano contemporaneo: «Per tutti quelli che hanno fatto chilometri e chilometri per venire a sentire Aurora Popolare nelle grandi città e per quelli che non ce l’hanno fatta perché troppo lontani e troppo aggrovigliati negli impegni della vita di ogni giorno, per i piccoli club che resistono solitari in zone dove nessuno ti aiuta a fare cultura e per tutti i posti che si “ostinano” a proporre musica dal vivo originale, per tutti loro, abbiamo pensato a un tour che potesse restituire qualcosa di tutto quello che ci è stato dato – dicono – e abbiamo pensato che, quei chilometri, toccasse di nuovo a noi farli. Abbiamo pensato a Provincia Popolare, un tour che, come dice il nome, attraverserà la sconfinata provincia italiana, fermandosi in club piccoli e meno piccoli, per portare quello che abbiamo da dire ovunque sia possibile, per far sentire il nostro nuovo album anche da palchi alti mezzo metro. E lo faremo tornando alla dimensione con cui cominciammo a girare ormai 20 anni fa, quella del trio, con tutta l’urgenza, la crudezza e il sudore che si porta dietro». Apertura porte ore 22:00; inizio concerto ore 22:30. Biglietti disponibili in prevendita su TicketSms al costo di 23 euro più i diritti di prevendita. A seguire, per restare insieme e ballare fino a tarda notte, dj-set a cura di Robetta Party; i biglietti sono acquistabili direttamente in cassa a 10 euro con prima consumazione inclusa.

SABATO 24 GENNAIO

Vent’anni dopo Back to Black, il disco che ha cambiato per sempre il modo di intendere il soul pop contemporaneo, il Cage apre le porte a una serata speciale che parla al cuore di più generazioni. Sul palco tornano i livornesi MyAmy, con un live-tributo dedicato alla voce irripetibile di Amy Winehouse e a un album che ancora oggi suona incredibilmente attuale e che in vent’anni è diventato colonna sonora di vite, amori sbagliati, notti infinite e rinascite complicate. Un disco diretto, viscerale, senza filtri, che ha reso l’artista londinese un’icona mondiale e una figura unica. I MyAmy raccolgono questa eredità con rispetto e personalità, riportando sul palco quelle sonorità soul, jazz e R&B che hanno reso quel lavoro leggendario per un live che punta dritto alle emozioni. L’approccio è curato e fedele allo spirito originale e il risultato è un viaggio musicale che alterna intimità e potenza, malinconia e groove, fragilità e carattere. Una serata pensata per chi Amy Winehouse l’ha amata fin dal primo ascolto, ma anche per chi l’ha scoperta dopo e continua a sentirla incredibilmente vicina perché vent’anni dopo, Back to Black continua a trasmettere delle grandi emozioni. Una serata imperdibile per chi è alla ricerca di quel suono caldo e di quella magia che nascono quando la musica riesce ancora a dire qualcosa di autentico. Apertura porte ore 22:00; inizio ore 22:30. Biglietti disponibili in prevendita su TicketSms a partire da 10 euro più i diritti di prevendita. A seguire il tradizionale My Generation – Cage Night Party del sabato sera, con i biglietti che si possono acquistare direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

Riproduzione riservata ©