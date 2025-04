I Modena City Ramblers al The Cage

Il concerto dell’amatissimo gruppo, che da tradizione celebra l’anniversario della Festa della Liberazione, quest’anno avrà un sapore particolare. Ricorrono infatti giovedì 24 aprile i dieci anni dalla morte di Garibaldo Benifei

Tornano a Livorno i Modena City Ramblers con Appunti Resistenti, il nuovo tour 2025 che al The Cage è già sold out. Il concerto dell’amatissimo gruppo, che da tradizione celebra l’anniversario della Festa della Liberazione, quest’anno avrà un sapore particolare. Ricorrono infatti giovedì 24 aprile i dieci anni dalla morte di Garibaldo Benifei, partigiano, bandiera dell’antifascismo livornese e grande amico del live club cittadino. Il The Cage è da sempre impegnato nella promozione dei valori democratici in tutte le sue declinazioni e ogni anno organizza incontri ed eventi a tema in collaborazione con l’Anppia di Livorno di cui Garibaldo Benifei è stato presidente. Nato nel 1912 a Campiglia Marittima, Benifei si impegna durante tutto l’arco della vita per la piena realizzazione di una società giusta e libera dalla guerra. Protagonista anche nel giorno della propria morte, sopraggiunta proprio a ridosso dell’anniversario della Liberazione d’Italia, il partigiano livornese sarà al centro delle celebrazioni di questo 25 aprile non solo come simbolo, ma anche come faro illuminante di un momento storico come l’attuale. “A distanza di dieci anni, il suo messaggio per tutti noi è quello di avere fiducia nel futuro e nella lotta volta a realizzare gli ideali di libertà e democrazia. Garibaldo non si “sedette” dopo il 1945 ma, anzi, si impegnò per la pace per tutta la vita – rimarca Renzo Bacci, presidente di Anppia Livorno, che partecipa alla serata organizzata dal The Cage – perché, come tutti i partigiani che non avevano avuto scelta e si erano ritrovati costretti a imbracciare le armi, sperava che la Seconda Guerra Mondiale sarebbe stata l’ultima ad essere combattuta ed era un convinto sostenitore del disarmo”. L’impegno costante di Garibaldo Benifei e della moglie Osmana Benetti per la costruzione di un mondo libero e di pace è oggi più che attuale, ed è proprio la forza del loro ricordo che sarà al centro dell’evento al The Cage. Anche per questo il concerto dei Modena City Ramblers sarà un gioioso e convinto evento musicale con quei brani che diventano ogni sera il canto di un solo popolo che si riconosce nella Costituzione e nelle idee fondatrici della Repubblica. Apertura porte ore 22:00, inizio concerto ore 22:30. Dopo il concerto salirà in consolle Matteino Dj, per tenerci compagnia e farci ballare fino a tarda notte. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

VENERDÌ 25 APRILE

Per la prima volta al The Cage (e per la prima volta come evento pubblico) arriva Piano Nove, la festa nata dall’idea di un gruppo di creativi e artisti livornesi che da festa privata sulla terrazza di un palazzo nel centro di Livorno si trasforma ufficialmente in un’experience aperta a tutti. Gli organizzatori sono Andrea Pisante, Matteo Orsolini, Michele Bonamini, Daniele Nocchi, Riccardo Martino, Emanuele Domenici, Francesco Cicco, Daniele Botti e Gabriele Leonardi. Un gruppo di ragazzi molto attivi all’interno di scene underground diverse che hanno una passione comune per il mondo dell’hip-hop e cercano di far conoscere le proprie attività attraverso la creazione di eventi collettivi e veri e propri momenti esperienziali. Piano Nove si caratterizza a pieno titolo come uno di questi momenti ed offrirà al pubblico l’occasione di stare insieme e divertirsi anche grazie a ospiti importanti. Saranno sul palco del teatrino Over Lapa, uno dei nomi più caldi della nuova scena trap milanese e italiana più in generale, Child Tino, artista emergente della cultura hip-hop latina, classe 1997, direttamente da Buenos Aires, e il dj livornese del KomBo Studio Elica (all’anagrafe Michele Burgalassi), che insieme a Duam seguirà l’intero show da dietro la consolle. Apertura cancelli ore 22:00, inizio della serata alle 22:30. Biglietti disponibili in prevendita su TicketSms al costo di 10 euro. Come da tradizione del The Cage, al termine della serata partirà il dj-set fino a tarda notte, anche questo a cura di Piano9, con il resident selector Trouble Kidd. Biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 10 euro, prima consumazione inclusa.

SABATO 26 APRILE

Proseguono al The Cage le selezioni di Emergenza Live Music, il concorso musicale internazionale nato nel 1992 e arrivato quest’anno alla sua trentaduesima edizione. Anche questo sabato si esibiranno sette progetti musicali e a salire sul palco saranno Dexter Red (21:00), Litios (ore 21:30), Sunflowers (22:00), Heavy Sammy (22:30), Heidi (23:00), 4siento (23:30), Caste (24:00). Anche questo sabato la valutazione dei progetti musicali sarà affidata al pubblico del teatrino, che sarà presente durante il live. Il The Cage, fortemente impegnato nella promozione della musica dal vivo e nel sostegno ai giovani artisti emergenti, ospita da sempre questo festival internazionale, che in questa sua 32esima edizione porterà sui palchi di tutto il mondo oltre tremila progetti musicali, di cui 250 nel nostro paese, tra gruppi e singoli. Le selezioni del concorso offriranno la possibilità di esibirsi in veri e propri concerti, dalla durata di 25 minuti per ogni artista. I vincitori delle selezioni regionali potranno suonare ai Magazzini Generali di Milano per la Finale Nazionale Italiana, prevista per giugno prossimo; i vincitori della Finale Nazionale Italiana accederanno a loro volta alla Finale Mondiale, che come da tradizione si terrà al Taubertal Festival, in Germania davanti a un pubblico di oltre 20mila persone. Come ogni anno, e le giurie sono rappresentate da alcuni grandi nomi come Metatron/INRI, Thaurus, Sony, Krishna Music, BMG, Warner, SlipTrick, Universal, RustBlade. La finale locale è prevista sabato 17 maggio. Apertura porte ore 20:30, biglietti acquistabili direttamente in cassa al costo di 15 euro. A seguire, come ogni sabato, dj-set british e indie rock a cura di My Generation – Cage Night Party. Biglietti acquistabili direttamente in cassa, ingresso 10 euro, prima consumazione inclusa.

