I Moll Flanders in finale al Sanremo Rock

La band livornese Moll Flanders ha raggiunto un traguardo straordinario, emergendo dopo un’accurata selezione, inizialmente locale fino ad arrivare in una competizione con 500 band provenienti da diverse regioni del nord, del centro e del sud Italia.

Venerdì 13 settembre alle 21 la band si esibirà alla finale di Sanremo Rock al Teatro Ariston di Sanremo, presentando il brano inedito dal titolo “Moll Flanders”, tratto dal loro lavoro discografico “Skaramagas”.

La formazione, composta da Piero Ciantelli alla batteria, Matteo Niccolini al basso, Alessandro De Fusco alla chitarra, Manuela Abate alla voce e Marta Mazzantini al violino, esprime un mix di talento e passione per la musica. Questa opportunità rappresenta un importante passo avanti per la band, grazie al supporto organizzativo dell’ ufficio stampa e responsabile manager Vanessa Barbato, si prepara a calcare uno dei palcoscenici più prestigiosi d’Italia.

La band Moll Flanders, in questa avventura ha raggiunto lo scopo di far conoscere un proprio lavoro discografico che aggiunge soddisfazione per l’impegno, fieri di calcare un palco così importante come il Teatro Ariston di Sanremo.

L’album vinile Skaramagas, ascoltabile su tutte le piattaforme musicali, ha l’abilità di mescolare diverse atmosfere e generi musicali è ciò che spesso rende un vinile unico e affascinante.

Anche la copertina del vinile richiama le produzioni musicali anni’70 quando la stessa veniva commissionata a grandi artisti , era già sinonimo di messaggio.

La scelta di intitolare una canzone Moll Flanders suggerisce una forte connessione con la letteratura, evocando l’immagine di un personaggio complesso e sfaccettato. Come nel romanzo di Daniel Defoe, il tema delle mille vite e delle esperienze diverse può riflettersi anche nella musica della band, offrendo un viaggio sonoro ricco di emozioni e storie.

