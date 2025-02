“I ragazzi di Porta a Mare”: Zaki racconta il nuovo volto del complesso commerciale

La branding agency livornese Zaki annuncia con piacere l’uscita della nuova e coinvolgente campagna pubblicitaria multisoggetto realizzata per il complesso commerciale Porta a Mare del Gruppo Igd Siiq S.p.A, uno dei punti di riferimento più importanti di Livorno per il quale lo scorso anno l’agenzia si è aggiudicata la gara per la gestione della comunicazione.

La campagna sarà crossmedia con decine di declinazioni on e offline – cartelloni, pensiline, fino ad arrivare ai social – e si snoderà per tutta Livorno fino a questa domenica e nella seconda metà di maggio. Un’importante visibilità ottenuta grazie alla preziosa collaborazione del nuovo Direttore del complesso Daniela Salanti, che ha lavorato in perfetta sinergia con l’agenzia per garantire la massima visibilità al nuovo racconto di Porta a Mare. Unendo strategicamente le forze, la campagna racconta a 360° tutte le esperienze che il complesso offre, per chiamare a raccolta non solo gli abitanti di Livorno ma chiunque si trovi in città. Il tutto attraverso gli occhi pieni di storie – e affamati di viverne altrettante – dei suoi abitanti più giovani: “i ragazzi di Porta a Mare”.

Un gruppo di 11 protagonisti tra ragazzi e bambini scelti tra centinaia di candidati che si sono presentati al casting, organizzato in toto da Zaki per individuare chi avrebbe rappresentato agli occhi della comunità questo nuovo cuore pulsante della vita cittadina. Nessun personaggio noto e nessuna celebrità locale, ma 11 volti comuni scelti con meticolosità e riflessione per la loro intraprendenza e la loro espressività, criteri che si sono rivelati vincenti e che hanno portato alla nascita di un gruppo affiatato di giovani protagonisti che hanno dedicato testa e cuore a trovare la giusta espressione e l’animo più caldo per comunicare un unico forte messaggio: “A³£ ˇMare”.

Questo è l’headline che Zaki ha forgiato per Porta a Mare come invito rappresentativo di tutta la campagna, per offrire un nuovo modo di vivere Porta a Mare con una campagna che esprimerà al meglio il vero intento di questo luogo: contribuire al benessere e alla vita comunitaria della città, affermandosi non come semplice luogo di destinazione, ma come vera estensione di Borgo Cappuccini e parte integrante del tessuto urbano. Non a caso il payoff è una chiara promessa di valore: “A place to love”.

“È stato un traguardo di spessore e un vero piacere poter lavorare alla nuova identità di Porta a Mare, soprattutto con la squadra di giovani ragazzi che abbiamo reclutato e che si è dimostrata compatta fin dalle prime ore di shooting, una sinergia che abbiamo ricercato fin da subito e in cui abbiamo creduto con tutte le energie possibili” dichiara Stefano Pampaloni, CEO e founder di Zaki. “Da questa constatazione abbiamo iniziato a parlare de “i ragazzi di Porta a Mare”.

Abbiamo vissuto un gruppo che si è rivelato una vera e propria macchina che ha saputo ingranare subito la marcia giusta, finendo per esprimere senza volerlo l’intento stesso della campagna: vivere Porta a Mare come luogo di relazione e appartenenza” prosegue Stefano.

Una comunione di intenti e approcci che riesce a esplodere nella sua massima espressione grazie all’occhio esperto di chi è stato dietro alla fotocamera. Paolo Ciriello, fotografo di scena che ha documentato oltre 40 film e serie TV – lavorando con registi di spicco come Paolo Virzì con “La prima cosa bella” – è stato scelto per il suo enorme talento per raccontare Porta a Mare e raggiungere insieme il traguardo finale: dare inizio a un nuovo posizionamento del complesso, con un tone of voice fresco e dinamico che accompagnerà tutte le declinazioni mediatiche.

“Il nostro obiettivo con il coinvolgimento di un artista come Paolo era chiaro fin dall’inizio” continua Stefano: “comunicare il complesso con un nuovo storytelling, farlo vivere come un simbolo di appartenenza e come vera estensione dell’esperienza quotidiana del livornese. Di fatto è una campagna che anche nei prossimi mesi promuoverà non solo lo shopping, ma la socializzazione e la partecipazione a tutte le attività del complesso: una tappa identitaria da vivere e amare” conclude il founder di Zaki.

L’invito è esteso: andare da Porta a Mare e rivolgere lo sguardo verso l’alto per rivivere la vita originaria di cantiere navale e di area industriale del posto, per poi riabbassarlo e vivere brand ed esperienze che si integrano nel clima marittimo e cittadino di questo complesso nevralgico di Livorno. Un incontro tra passato e presente che Porta a Mare invita ad amare.

