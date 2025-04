I Patagarri a Straborgo il 1 giugno

Si intitola “L’ultima ruota del caravan” il tour estivo 2025 de I Patagarri che il 1° giugno toccherà Livorno per Straborgo, l’evento realizzato da Fondazione LEM in collaborazione con Xlr Produzioni Srl, che da cinque anni ha rilanciato il quartiere di Borgo dei Cappuccini. Ingresso libero

Si intitola “L’ultima ruota del caravan” il tour estivo 2025 de I Patagarri che il 1° giugno toccherà Livorno per Straborgo, l’evento realizzato da Fondazione LEM in collaborazione con Xlr Produzioni Srl, che da cinque anni ha rilanciato il quartiere di Borgo dei Cappuccini consacrandolo come luogo deputato della musica più attuale e di concerti di grande impatto. Una manifestazione rigorosamente gratuita che si è imposta all’attenzione nazionale anche come location di buon auspicio per l’avvio di carriera di tanti giovani artisti. L’ingresso sarà libero e gratuito come di consueto per gli spettacoli di Straborgo .

I Patagarri – il cui nome rappresenta un omaggio ad uno storico sketch del trio Aldo, Giovanni e Giacomo – sono un quintetto composto da Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Daniele Corradi (chitarra), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e Arturo Monico (trombone e percussioni).

Con il suo gipsy jazz gioioso e coinvolgente, la band milanese crea un contrasto tra la voglia di fuggire dalla quotidianità e la durezza della vita che si affronta per inseguire il proprio sogno musicale. Il loro brano “Caravan”, contenuto all’interno di ’’XFactor mixtape 2024”, è infatti un grido di libertà, un invito a prendere il controllo della propria vita senza paura di vivere ai margini, se necessario.

Insieme alle date primaverili, gli spettacoli che da maggio a settembre li porteranno in tutta Italia segnano anche l’inizio di una nuova collaborazione con OTR Live e l’occasione di ascoltare dal vivo l’introduzione di un nuovo elemento nella band, il basso, suonato da Nicholas Guandalini.

È stato il 2024 l’anno di svolta per I Patagarri. Durante la loro partecipazione ad X Factor sono riusciti a conquistare il pubblico, grazie ad un irrefrenabile talento artistico, che ha permesso loro di reinterpretare al meglio i brani assegnati dal coach Achille Lauro e di arrivare fino in finale sulle note del loro brano inedito “Caravan” (Warner Music Italy).

Il caravan rappresenta un rifugio, un simbolo di resistenza alla cultura dominante, ma anche un veicolo di speranza e di sogni che non vogliono essere rinnegati. I Patagarri, attraverso la loro musica e il loro messaggio, sembrano voler dimostrare che la vera ricchezza non è economica, ma quella della passione, della creatività e della voglia di vivere senza compromessi.

STRABORGO è l’evento musicale nato nel 2021 con l’intento di valorizzare Borgo dei Cappuccini e rilanciare la Coppa Risi’atori, una delle competizioni remiere più amate in città.

La manifestazione rappresenta ormai un appuntamento permanente dell’estate livornese con l’obiettivo di comunicare l’identità e la cultura della città attraverso uno dei suoi quartieri più caratteristici e di aprirsi, nelle serate dell’evento, anche alle nuove generazioni grazie alla musica più attuale.

Straborgo è organizzato da Fondazione L.E.M. – Livorno Euro Mediterranea in collaborazione con Xlr Produzioni Srl. Al cuore della sua mission della Fondazione, l’organizzazione e l’ideazione di grandi eventi cittadini per conto dell’amministrazione e la contemporanea attività di promozione territoriale a fini turistici.

Condividi:

Riproduzione riservata ©