I Pomeriggi della Biblioteca al Chioschino con “Maria Malva”

Per I Pomeriggi della Biblioteca dell’Istituto Vespucci-Colombo (in collaborazione con Erasmo Libri) giovedì 23 maggio, ore 18.30 al Chioschino di Villa Fabbricotti, viale della Libertà, 30, presentazione del libro di Emiliano Dominici Maria Malva (Effequ – 2024). Con l’autore Valentina Restivo.

Il Libro – Quando analizzava la faccenda con una prospettiva logica, si diceva che no, lei non c’entrava niente, non era colpa sua. Ma bastava un momento di distrazione e la logica lasciava il posto a qualcosa che assomigliava a un istinto, deciso come una linea retta, che le sussurrava tutto quello che non voleva sentire, ovvero che non c’era nessuno da incolpare se non sé stessa, Maria Malva, molle e mucillaginosa come il suo cognome.

Maria Malva, in una mattina qualunque di fine primavera, compie un gesto sconvolgente, che segnerà per sempre le vite delle cinque persone presenti per caso davanti a lei in quel momento. Eppure resta il sospetto che l’esistenza di questa giovane dimessa e silenziosa abbia già incrociato le cinque figure che raccontano l’episodio; forse, addirittura, queste avevano sconvolto la sua vita come lei aveva sconvolto la loro. Chi è, dunque, Maria? Di lei si sa pochissimo, e della sua figura si potrà ricostruire qualcosa solo attraverso le narrazioni incrociate di coloro che hanno assistito al brutale evento.

In queste pagine si leggerà di quanto poco si possa conoscere una persona fino in fondo, e di come anche il più piccolo atto riesca a innescare una reazione che, come un domino, trascina ogni tessera con sé.

Emiliano Dominici (Livorno, 1969) è insegnante di inglese. Ha lavorato in teatro come regista e autore di testi, è fondatore e membro del gruppo musicale Volontré con cui ha pubblicato l’album Instant songs nel 2023. Ha pubblicato, oltre a numerosi racconti in riviste e antologie, la raccolta Anche meno (Erasmo editore 2015) e i romanzi Impara l’arte (Erasmo editore, 2012), L’antipatica (Valigie Rosse 2019) e Gli anni incerti (effequ 2020).

INFO: Biblioteca Istituto Vespucci-Colombo, e-mail: [email protected]

