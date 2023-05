I pomeriggi della Biblioteca Vespucci-Colombo con “Scoprirsi Italiani”

Per I pomeriggi della Biblioteca Vespucci-Colombo, appuntamento lunedì 15 maggio, alle 18, nell’Aula Magna dell’Istituto Vespucci-Colombo, via Chiarini, 1, con il libro Scoprirsi Italiani – I viaggi delle radici in Italia (Rubbettino Editore). L’evento, organizzato dalla Biblioteca dell’istituto, avrà come ospite Giuseppe Sommario, coordinatore del volume e co-autore, insieme a Marina Gabrieli, Riccardo Giumelli e Delfina Licata. Coordina l’incontro Michele Cecchini.

Il volume, che contiene cinque saggi e una ricchissima appendice, prende in esame i viaggi (o turismo) delle radici, ovvero i viaggi che compiono gli emigranti e i loro discendenti verso il luogo d’origine. Si indagano così i rapporti fra partenze e “restanza” e come da questo legame nasca la “ritornanza”, ovvero i viaggi alla scoperta delle proprie radici, che possono essere fattore importante nel tentativo recente di riabitare e rigenerare le aree interne del nostro Paese. Il volume dedica approfondimenti alla terminologia del viaggio delle radici italiane, ne descrive le motivazioni, tipologie e fasi. Infine si sofferma sulle intenzioni del viaggiatore.

“Sono fermamente convinto – dice Giuseppe Sommario – che riflettere sulle radici e i viaggi che esse generano significa innanzitutto riflettere sulla nostra storia migrante, fatta da tante storie, da tanti volti. I volti e le storie dei 30 milioni di italiani e italiane che negli ultimi 150 anni hanno lasciato il nostro Paese; le storie e i volti dei tanti “rimasti” a custodire i villaggi dell’Italia interna, che lentamente, a causa delle tante partenze, stanno diventando sempre più paesi in via d’abbandono e che, anche grazie alle varie ritornanze , possono avere un’altra possibilità. Credo che partire, restare, tornare, spaesarsi, sradicarsi, radicarsi, riappaesarsi siano parte di un’unica storia, e possano portare ad inventare un modo nuovo di essere comunità. In questo senso, i viaggi delle radici sono sì turismo, ma, allo stesso tempo, possano essere una grande occasione di rinascita collettiva ”.

Giuseppe Sommario, assegnista di ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si occupa di fenomeni migratori italiani, di storia linguistica del cinema e del teatro, di tradizioni linguistiche e culturali della Calabria. Ha conseguito il Dottorato di ricerca sul contatto culturale fra Calabria, Argentina e Canada. Ha ideato e dirige da 7 anni il “Piccolo Festival delle Spartenze. Migrazioni e Cultura”. Ha pubblicato Massimo Troisi. L’arte della leggerezza, Rubbettino Editore. Dirige la Collana “Spartenze” (Ferrari Editore); è docente del Master in “Progettazione e gestione dei viaggi delle radici” (Università della Calabria); è membro fondatore e coordina l’Osservatorio Permanente sulle Radici Italiane (ORI) di AsSud.

