I pomeriggi della Biblioteca Vespucci Colombo. Il calendario

Per info e prenotazioni [email protected]

Con l’arrivo della primavera la biblioteca del Vespucci Colombo riapre al pubblico con le sue iniziative culturali. Dalla fine di marzo alla metà di maggio sono infatti previsti sei incontri, alcuni dei quali in collaborazione con la Libreria Feltrinelli di Livorno. Gli appuntamenti, rivolti a tutta la cittadinanza, inizieranno alle 18 e, per questioni di spazio e di sicurezza, avranno luogo nell’aula magna della sede di via Chiarini. Ecco dunque il calendario completo delle iniziative, che, oltre ad essere occasioni di riflessione e crescita culturale, saranno dei veri e propri momenti di promozione e di invito alle lettura.

Si comincia venerdì 25 marzo con lo psicoterapeuta Henri Margaron, che presenterà il suo ultimo lavoro “La droga in testa”, alla presenza di Andrea Raspanti, assessore alle politiche sociali, e di Leopoldo Grosso, docente presso la IUS Torino.

Venerdì 8 aprile Michele Cecchini e Giancarlo Belloni converseranno con Enrico Pompeo a proposito del suo nuovo romanzo “Nessuno ha dato la buonanotte”; interventi musicali a cura della “Pernigotti Band”. Giovedì 21 aprile verrà recuperato l’appuntamento pensato per il Giorno della Memoria e rinviato a causa della situazione epidemiologica: Emanuele Pellegrini, docente presso la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, illustrerà la figura di Ettore Modigliani, direttore della Pinacoteca di Brera fino alle Leggi razziali; presenterà l’incontro Lorenzo Carletti, storico dell’arte e docente presso il Liceo Artistico F. Russoli di Pisa.

Martedì 26 aprile la professoressa Marianna Daniele racconterà la sua esperienza di studi in Antartide attraverso le pagine del suo libro “Perché in Antartide? Diario di un’insegnante al Polo Sud” conversando con Carla Gambacorta, docente di geografia dell’Istituto.

Venerdì 6 maggio si parlerà di pittura, musica e di storia investigando sul vero volto del grande musicista Antonio Vivaldi: Federico Maria Sardelli presenterà la sua ultima pubblicazione “Il volto di Vivaldi” dialogando con Cristiano Cei.

Infine l’appuntamento di venerdì 13 maggio vedrà come protagonista Antonio Tabucchi, per la ricorrenza dei dieci anni dalla scomparsa. Riccardo Greco, Presidente dell’Associazione Culturale Antonio Tabucchi, approfondirà le tematiche, l’ambientazione e i personaggi di “Sostiene Pereira”, accompagnato dalle letture di brani significativi dell’opera eseguite da Nicoletta La Terra.

