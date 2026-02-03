I Prog61 in “Genesis Anthology” live al Teatro Salesiani

PROG61 – GENESIS TRIBUTE – LIVE TEATRO SALESIANI LIVORNO

nello spettacolo: “GENESIS ANTHOLOGY”

Sabato 7 Febbraio 2026, ore 21.00

Nel bellissimo e rinnovato Teatro dei Salesiani di Livorno i PROG61 propongono

“GENESIS ANTHOLOGY”, una serata di musica all’insegna del Rock Progressive dei GENESIS,

in un’atmosfera incredibile, con un sound da sogno ed un viaggio in video immersivi.

Due ore di musica, con un repertorio di oltre 20 brani, prevalentemente dell’”era Gabriel” e molte novità.

Un viaggio musicale senza tempo, per rivivere le emozioni del leggendario rock progressivo dei GENESIS!

Biglietti acquistabili on-line su liveticket all’indirizzo: http://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=624451

Per info e prenotazioni:

3476231966

[email protected]

