I progetti Erasmus del territorio protagonisti il 10 ottobre

E' possibile consultare il programma della giornata cliccando sul bottone celeste sopra al titolo

Provincia di Livorno Sviluppo celebra Erasmus+ con l’evento “Progetti e buone pratiche Erasmus+ a Livorno”, il 10 ottobre al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, dando voce ai partecipanti al programma più popolare dell’Unione Europea

Provincia di Livorno Sviluppo celebra Erasmus+ sul territorio livornese nella settimana dedicata al programma in tutta Europa: il 10 ottobre al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo organizza l’evento “Progetti e buone pratiche Erasmus+ a Livorno”, dando voce ai partecipanti al programma più popolare dell’Unione Europea. L’iniziativa di valorizzazione coinvolge istituzioni, autorità, scuole superiori di primo e secondo grado, enti di istruzione superiore e associazioni del territorio provinciale che condividono la propria esperienza Erasmus. Studenti, insegnanti, senior, lavoratori raccontano i loro progetti in un video appositamente dedicato agli Erasmus del territorio, offrono testimonianze dei loro periodi di apprendimento all’estero e si confrontano per aprire nuovi orizzonti e favorire sinergie inedite. Un mosaico colorato di persone e attività per “far brillare” il territorio livornese, come recita il motto degli Erasmusdays, insieme a tutta l’Europa, dove si svolgono migliaia di eventi in contemporanea nella settimana dal 9 al 14 ottobre, la settima edizione dell’iniziativa. “Provincia di Livorno Sviluppo ha una lunga esperienza di partecipazione al programma, e da cinque anni promuove progetti propri e del territorio nelle giornate Erasmus – afferma Paolo Nanni, amministratore unico – anche quest’anno offriamo l’occasione a scuole, istituzioni ed enti da Piombino a Rosignano, Cecina e Livorno di raccontare la propria esperienza con Erasmus. Il programma infatti è uno strumento accessibile e potente per promuovere la cittadinanza europea e le competenze per affrontare le sfide del futuro”. L’iniziativa prevede la presentazione di progetti Erasmus+ nei vari settori coperti dal programma: istruzione, formazione, educazione degli adulti e gioventù, anche attraverso le testimonianze delle persone di età diverse che sono andate ad apprendere, studiare e formarsi all’estero. Il programma inizia alle ore 9 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (via Roma, 234), con l’apertura dei lavori a cura della Provincia di Livorno e Provincia di Livorno Sviluppo, con la presenza dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire.

Partecipano: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Arci Livorno, Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Conservatorio Statale di Musica Mascagni di Livorno, liceo scientifico statale Federigo Enriques (Livorno), I.I.S. Vespucci Colombo (Livorno), I.I.S. Buontalenti Cappellini Orlando (Livorno), I.S.I.S.S. Marco Polo (Cecina), I.S.I.S. Val di Cornia – ex Einaudi-Ceccherelli (Piombino), I.C. E. Solvay – D. Alighieri (Rosignano Solvay), Consorzio I.C. C. Cassola – I.C. G. Guerrazzi (Cecina).

