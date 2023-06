I Racconti della Nonna, cinque spettacoli per famiglie in Fortezza Nuova

Fortezza Nuova ospita, da martedì 27 giugno a martedì 25 luglio, la rassegna estiva di teatro per ragazzi “I racconti della nonna”, organizzata da Pilar Ternera/Nuovo Teatro delle Commedie

Fortezza Nuova ospita, da martedì 27 giugno a martedì 25 luglio, la rassegna estiva di teatro per ragazzi “I racconti della nonna”, organizzata da Pilar Ternera/Nuovo Teatro delle Commedie. Compagnie professioniste da tutta Italia si esibiranno nel prato di fronte alla Sala degli archi, dalle 21:30 in un ciclo di cinque eventi dedicati alle famiglie.

Il programma dei cinque eventi

27 Giugno, ore 21:30

Cattivi Maestri in “Un brutto anatroccolo”

di F. Giacardi, M. T. Giachetta e A. Tancredi, con F. Giacardi, M. T. Giachetta

Chi è quell’anatroccolo che scappa dalla sua fattoria, che corre, inciampa, si nasconde? Perché scappa? Il mondo fuori è così grande, forse troppo grande per lui. Ce la farà?

Ce la farà e un giorno, guardando il suo riflesso su uno specchio d’acqua, scoprirà di non essere più quel brutto e goffo anatroccolo, quell’anatroccolo così strano che veniva rincorso e beccato dagli animali del suo stesso cortile. Ma questo lo scoprirà solo dopo un lungo e faticoso viaggio alla ricerca di una nuova casa, di nuovi amici, di qualcuno che lo accolga così com’è…

Dai 5 anni.

4 Luglio, ore 21:30

Febo Teatro in “Peter Pan”



di C. Bellemo, con A. Centazzo, M. Mastroeni, N. Perin

Una speciale versione della celebre storia, che vedrà i tre attori coinvolti in un’infinità di giochi: perché “ogni cosa è possibile”, come dice lo stesso Peter Pan! In scena, il signor James vive in una vecchia casa dai colori scuri, mentre Peter Pan, che vive nel mondo dell’immaginazione, si muove tra colori accesi e canzoni famose (quelle dei Beatles, riscritte e cantate in scena dagli attori). Un viaggio nella bellezza della fantasia, verso l’Isolachenonc’è, che attrae i cuori sia dei piccoli che dei grandi.

Dai 3 anni

11 Luglio, ore 21:30

di V. Pilia con A. Busu, V. Pilia e R. Locci

Tre omini beckettiani sono alle prese con un viaggio che non vuole mai iniziare. Tutto prende il via da una valigia abbandonata: cosa contiene? Di tutto e di più… e tanto basta per far nascere incredibili situazioni che s’intrecciano tra loro, si alternano, si inseguono facendo sognare e commuovere. Questi tre indefinibili personaggi si trovano l a rincorrersi nell’assurdo a viaggiare tra il grottesco e il surreale, in bilico tra realtà e fantastico. “Buon Viaggio” è uno spettacolo tenero, ironico, divertente ed emozionante che arriva dritto al cuore di grandi e piccini, è un sogno ad occhi aperti su alcuni momenti del vivere quotidiano.

Dai 3 anni.

18 Luglio, ore 21:30

Teatro delle Quisquilie in “La pecorella che venne a cena”

di e con M. Lazzeri e A. Pardi, S. Petrucci

Annusò una volta, annusò due volte… la pecorella aveva un profumo così… Delizioso! “Oh!” gemette il lupo. “Se la mangio in fretta, andrà tutto bene.” E stava giusto per farne un sol boccone, quando… Una storia irresistibile, che narra l’amicizia tra un innocente agnellino e il classico lupo famelico delle fiabe e che lascerà dapprima col fiato sospeso il piccolo lettore, per fargli tirare poi un respiro di sollievo, liberatorio e pieno di affetto per entrambi i protagonisti. Un mix perfetto di humor, suspense e tenerezza, con un finale che scalda il cuore.

Dai 3 anni

25 Luglio, ore 21:30

Pilar Ternera in “Una storia- Da Hansel e Gretel”

Di F. Cortoni con A. Cespuglio

Un taglialegna, sua moglie, i due fratellini e una strega raccontati da una sola attrice attraverso pochi oggetti e gesti precisi per dar forza alle loro parole e alla loro forza evocativa, “Quando dico luna è proprio lei che appare, ancor più vera se te la indicassi con un dito là fuori, Hansel”. Il lavoro, basato sull’arte dell’attore e delle parole, si muove con delicatezza e rispetto all’interno della storia dei fratelli Grimm cercando, senza tradirne la crudeltà, di far apparire le strade che portano con coraggio all’emancipazione e alla crescita dei due fratellini, così che ogni bambino non si smarrisca ma ritrovi la strada per tornare a casa.

I racconti della nonna

Ingresso € 7 adulti, € 5 bambini

Prenotazione o prevendita consigliata

INFO E PRENOTAZIONI

0586 1864087 – 342 0352386

[email protected]

prevendite: www.nuovoteatrodellecommedie.it

Condividi: