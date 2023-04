I Sonohra al The Cage con “Liberi da Sempre-Nuova Era Tour”

Appuntamento per venerdì 21 aprile al The Cage Theatre. Luca e Diego saliranno sul palco del Live Club livornese dalle 22 in poi con uno spettacolo inedito tra i successi del passato in nuovi arrangiamenti

Dopo i sold-out delle 4 anteprime del mese scorso, prosegue il “Liberi da Sempre – Nuova Era Tour” dei Sonohra che venerdì 21 aprile porterà il duo dei fratelli veronesi Luca e Diego Fainello ad esibirsi al The Cage Theatre di Livorno in apertura della serata anni 2000 di Teenage Dream Party.

Luca e Diego saliranno sul palco del Live Club livornese dalle 22 in poi con uno spettacolo inedito tra i successi del passato in nuovi arrangiamenti e quelli più recenti, oltre che ad alcune cover scegliendole tra quelle che i fan hanno più commentato nel format settimanale #Civico6 sui loro canali social.

“Siamo pronti a fare sognare il pubblico del The Cage il 21 aprile riproponendo molte delle hit del nostro fortunatissimo album d’esordio del 2008, Liberi da Sempre, di cui lo scorso anno abbiamo realizzato il remake discografico in versione 3.0 – commentano i Sonohra – e sarà una serata veramente all’insegna degli anni 2000, gli anni in cui ci fu il nostro boom sanremese grazie alla vittoria di Sanremo Giovani con “L’Amore”, che non mancherà in scaletta, e che ci portarono alla ribalta internazionale”

La tournée, prodotta e organizzata da Baobab Music&Ethics, apre una nuova era per i Sonohra, dove la maturità artistica di oggi si apre al sound delle origini pop e rock dei fratelli Fainello: ” Il tour, dopo le fortunatissime anteprime, proseguirà nei prossimi mesi con un calendario in continuo aggiornamento che uscirà a breve”, concludono Luca e Diego.

Il biglietto del concerto del The Cage, acquistabile in prevendita su https://dice.fm/event/58ra8-sonohra-21st-apr-the-cage-theatre-livorno-tickets?lng=it, darà accesso diretto anche alla serata di Teenage Dream, che seguirà dopo il live, a tema “Directioners vs Belibers”, ovvero i fan degli One Direction in sfida con quelli di Justin Bieber, e canzoni tratte da High School Musical e Disney Channel per un karaoke a squarciagola.

