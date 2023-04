I sorrisi dei lavoratori livornesi per il Sulla Felicità Festival

gli organizzatori del Festival hanno ancora “rubato” 32 scatti di felicità a soggetti che non sapevano di essere fotografati. Il tema scelto in questa edizione 2023 è il tema del “lavoro”: 32 scatti a lavoratori livornesi

In questi giorni vi sarete accorti che in città ci sono volti di livornesi sui manifesti. Si tratta della Campagna Pubblicitaria del Sulla Felicità Festival 2023 chiamata “Piccoli Scatti Rubati di felicità”, un vero e proprio evento artistico, culturale e fotografico. “Nell’era dei selfie e della felicità impacchettata e pronta all’uso, abbiamo voluto rendere giustizia alla felicità immortalandola in uno scatto da persone comuni”, commenta la fotografa Giulia Barini.

Dopo il grande successo della prima edizione gli organizzatori del Festival hanno ancora “rubato” 32 scatti di felicità a soggetti che non sapevano di essere fotografati. Il tema scelto in questa edizione 2023 è il tema del “lavoro”: 32 scatti a lavoratori del Mercato delle Vettovaglie di Livorno, ai lavoratori di Aamps, ai cadetti dell’Accademia Navale, ai lavoratori del Porto, alle infermiere dell’Ospedale di Livorno solo per citarne alcuni. Sono loro i veri protagonisti del Festival.

“Sui social – commenta Stefano Santomauro ideatore e direttore del Sulla Felicità Festival in programma a Livorno dal 5 al 7 maggio – ci hanno sommerso di messaggi, commenti e condivisioni. Un vero e proprio tsunami di stupore. Che poi la felicità è anche questo no? Siamo orgogliosi di portare per il secondo anno consecutivo i livornesi sui manifesti: una scelta precisa e anche contro marketing contando che mai nessun ospite famoso del Sulla Felicità Festival (per esempio Sabato 6 Maggio a Livorno incontreremo Nino Frassica) ci finirà. La nostra è una scelta precisa che vi fa capire quanto sia importante parlare di felicità partendo dalla gente”.

Il Sulla Felicità Festival, patrocinato dalla Regione Toscana con main sponsor Castagneto Banca 1910, in questa seconda edizione ha anche istituito un premio nazionale simbolico chiamato Ambasciatore di Felicità che ogni hanno intende consegnare ad un personaggio dello spettacolo, della cultura, dello sport. Il primo ospite d’eccezione al quale verrà consegnato il riconoscimento, in una serata completamente improvvisata, sarà il famosissimo comico showman Nino Frassica sabato 6 maggio 2023 alle 21,15 al Cinema Teatro 4 Mori.

Un’intervista moderata ogni anno dall’attrice Daniela Morozzi in una serata che si prospetta unica ed irripetibile.

“La programmazione di quest’anno vanta la collaborazione con oltre 20 associazioni del territorio, spaziando dal coinvolgimento dei più giovani con Livornogramm, all’ambiente, alla cultura e alla street art. Ogni forma d’arte può diventare stimolo di riflessione sul tema della felicità. Ed è già molto bello vedere i livornesi sui manifesti in uno scatto vero e sincero. Come lo siamo nella realtà”.

La programmazione del Sulla Felicità Festival è consultabile sul sito ufficiale www.SullaFelicitaFestival.it.

Condividi: