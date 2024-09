I Teodicea presentano il loro primo album “Il mondo esausto”

Sabato 28 settembre, alle ore 18.00, da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23, sarà presentato “Il mondo esausto”, primo album del gruppo Teodicea, composto da Enrico Filippi (tastiere), Giacomo Putrino (batteria e percussioni) e Jacopo Morandi (basso).

L’album “Il mondo esausto”, nato da un’idea iniziale di Enrico Filippi che è stato il tastierista originale del trio progressive “Aliante”, come suggerisce il titolo, è la visione del gruppo Teodicea del mondo contemporaneo che tende a regalare, privare e fagocitare emozioni all’essere umano rendendo quest’ultimo comunque afflitto dalla sensazione di impotenza di fronte all’impossibilità di poter realizzare nella realtà ciò che la mente concepisce o desidera.

Quello che caratterizza i brani è un respiro cinematografico; una serie di “colonne sonore” per ogni frangente di una giornata tipo nei giorni nostri.

Non importa in che ordine si ascolti il disco, ognuno di noi dal momento in cui si sveglia a quello in cui si addormenta (passando poi per l’onirico) toccherà in maniera

del tutto personale l’emozione e la sensazione che ogni traccia suggerisce; frenesia, delicatezza, frustrazione, rassegnazione, speranza, gioia. L’ascoltatore è accompagnato in questo vortice emozionale che nessuno può negare di vivere di volta in volta.

Teodicea, il nome del gruppo, che significa “giustizia di Dio” (dal greco theos, dio e dike, giustizia) è una branca della filosofia (teologia) che studia il rapporto tra la giustizia di Dio e la presenza nel mondo del male.

Prodotto da Teodicea e da Vannuccio Zanella su etichetta M.P. & Records, il CD è distribuito da G.T. Music Distribution di Antonino Destra; Edizioni Musicali Micio Poldo. Disegno di copertina Luca di Pietro Artwork e layout grafico OndemediE.

Queste le nove tracce:

1) 777

2) Gioia e Risoluzione

3) L’Ineluttabile

4) Weltschmerz

5) Ripresa di Coscienza

6) Intro 442

7) Lofoten

8) Punto di Fusione

9) Il Viaggio del Moro

INFO: Symphony piazza Cavour, 23, 0586 1754832 – 37111449537 – [email protected]

