I The Joyful Gospel Ensemble festeggiano 20 anni di attività al Goldoni

“Joyful Forever”, domenica 19 novembre al Goldoni, sarà un viaggio tra le atmosfere e le suggestioni della musica dell’anima, uno spettacolo intenso raccontato attraverso ritmi e musicalità che questo gruppo dal sound trascinante esprime in modo inconfondibile

20 anni di musica, voci, emozioni e solidarietà. 20 anni di concerti, dischi e spettacoli, dalle prime esibizioni fino ad oggi, sempre con la stessa, immutata passione. L’appuntamento per festeggiare tutti insieme è per domenica 20 novembre ore 21, al Teatro Goldoni di Livorno. Sul palcoscenico “The Joyful Gospel Ensemble”, con “Joyful Forever” un viaggio tra le atmosfere e le suggestioni della musica dell’anima, uno spettacolo intenso raccontato attraverso ritmi e musicalità che questo gruppo dal sound trascinante esprime in modo inconfondibile. Diretti da Riccardo Pagni, i Joyful, 50 cantanti con la tradizionale tunica rosso rubino, proporranno uno spettacolo sempre su ritmi altissimi e con una tensione emotiva che ogni volta viene pienamente condivisa con il pubblico, trasmettendo tutta la magia della musica soul e blues, il suo indiscutibile fascino e la sua capacità di accarezzare cuori e menti, emozionare e divertire allo stesso tempo. Ogni canzone una storia diversa, con omaggi musicali a grandi artisti tra i quali Michael Jackson, Elton John, Queen, The Beatles, Rod Stewart, Rem ,Aretha Franklin, Louis Armstrong, Richard Smallwood ed altri. Fra gli ospiti della serata Bobo Rondelli, che eseguirà un suo brano insieme ai Joyful, Stefano Brondi, Manuela Tonelli ed i musicisti Carlo Bosco, Fabrizio Pagni, Fabio Giannitrapani, Paolo Morini, Maurizio Fiaschi e Michele Ceccarini. Ci sarà poi una parentesi dedicata ai bambini, con il coro delle scuole Modigliani di Livorno ed il Piccolo Coro dell’Associazione Joyful. Lo spettacolo vedrà la presenza delle Associazioni Aircs (Associazione Italiana Ricerca Colangite Sclerosante), Avis (Associazione Volontari Italiani Sangue), Aido (Associazione Italiana per la Donazione di Organi), Vite (Volontariato Italiano Trapiantati Epatici) e Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo). Presenta lo spettacolo Andrea Leonardi.

Biglietto: Posto unico numerato Euro 10, ridotti fino a 10 anni 5 Euro. Orari biglietteria: Venerdì e Sabato ore 16.30/19.30 e Domenica 20, giorno dello spettacolo, dalle ore 19.

Condividi: