I volti dei livornesi nei “Piccoli Scatti Rubati di Felicità”

Giulia Barini, la fotografa della campagna

Santomauro: "Nell'era dei Selfie e della felicità pronta all'uso, ci è sembrato rivoluzionario impostare una campagna pubblicitaria vera e andarci a prendere piccoli momenti di felicità reali"

La campagna pubblicitaria del Sulla Felicità Festival è un vero e proprio evento che fin dalla prima edizione del 2022 è riuscita nel proprio intento: immortalare uno scatto la felicità. I soggetti fotografati, infatti, non sapevano assolutamente di essere immortalati dalla fotografa professionista Giulia Barini che in tre anni di Festival è riuscita a “rubare” oltre 80 scatti. Le foto diventano successivamente i manifesti ufficiali della Campagna Pubblicitaria del Sulla Felicità Festival, trasformandosi appunto in una mostra a cielo aperto di livornesi: una nonna che prende il sole, una coppia davanti al tramonto, due amici che scherzano e tanti altri momenti. “L’idea di proporre una Campagna Pubblicitaria chiamata Piccoli Scatti Rubati di Felicità” ci spiega il deus ex machina Stefano Santomauro “ci è venuta in mente quando abbiamo deciso di organizzare un Festival che voleva parlare di felicità attraverso le arti. Quale miglior modo allora di usare la fotografia in modo del tutto nuovo. Nell’era dei Selfie e della felicità pronta all’uso, ci è sembrato rivoluzionario impostare una campagna pubblicitaria vera e andarci a prendere piccoli momenti di felicità reali”. “I livornesi sono orgogliosi quando ci presentiamo dopo lo scatto per fare firmare la liberatoria e informiamo loro che finiranno sui manifesti in città per il Sulla Felicità Festival. C’è un desiderio profondo” aggiunge Giulia Barini “di parlare di valori necessari e fondamentali. Ed è proprio bello, nella frenesia della giornata, riuscire per un attimo a riconoscere un volto che esprime un piccolo momento di gioia”. La campagna pubblicitaria anticipa gli eventi della Terza Edizione del Sulla Felicità Festival in programma a Livorno dal 3 al Maggio 2024 e che vede parlare di felicità:

Venerdì 3 Maggio alle 18 al Cisternino di Città, (ingresso libero fino ad esaurimento posti) Sonia Peronaci fondatrice di Giallo Zafferano nel talk “Cucina&Felicità”

Sabato 4 Maggio alle 21,30 Teatro 4 Mori il debutto nazionale del nuovo spettacolo comico di Stefano Santomauro”God Save The Sex”, biglietti in esaurimento su www.cinema4mori.it

Domenica 5 Maggio alle 10 la Giornata dedicata all’ambiente con il Clean Up presso la Terrazza Mascagni promosso da Sons Of The Ocean in contemporanea all’evento”Bimbimbici” promosso da Fiaba. Dalle ore 12,30 “5&5 Day” alla Terrazza Mascagni promosso da Fondazione Lem. Il Festival di conclude in bellezza sempre Domenica 5 Maggio alle 18 al Cisternino di Città, (ingresso libero fino ad esaurimento posti) con il talk insieme a Paolo Ruffini che per l’occasione presenterà il suo ultimo libro “Posso solo Amare” e riceverà il riconoscimento di Ambasciatore di Felicità 2024. In programma anche un laboratorio per bambini promosso da Sons Of The Ocean e la Mostra “Piccoli Scatti Rubati di Felicità 2022+2023+2024” entrambi gli eventi presso il Parco Levante Centro Commerciale. Per tutte le info www.sullafelicitafestival.it.

Condividi:

Riproduzione riservata ©