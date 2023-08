Ico & I Casi Umani live in Fortezza Nuova

La band a chilometro zero in forte crescita sul panorama nazionale inaugura l’ultimo weekend di concerti della stagione estiva livornese

Venerdì 1 settembre, dalle 22 e con ingresso gratuito, Fortezza Nuova ospita, nel format di Fortezza Elettrica, il concerto di Ico & i Casi Umani. La band a chilometro zero in forte crescita sul panorama nazionale inaugura l’ultimo weekend di concerti della stagione estiva livornese. I riflettori del parco di Fortezza Nuova saranno puntati su un progetto musicale di grande impatto comunicativo, conosciuto per le performance leggendarie, ad altissimo livello energetico

Ico & i casi umani

“I concerti di Ico e i Casi Umani sono eventi trab allanti e imprevedibili, dove rock e situazionismo si alternano e si mescolano dando vita ad un esilarante show”

Davide Barbafiera

Ico & I Casi Umani

Originari di Pisa, Ico e i Casi Umani suonano canzoni irriverenti e appassionate, in italiano, dai testi tragicomici e dalle musiche movimentate. Nascono nel 2014 come progetto solista di Ico Gattai (già collaboratore live di Remo Remotti), prodotto da Davide Barbafiera (Campos, attore per video e film di Gipi) a cui si deve anche l’inserimento della batteria elettronica suonata in diretta, senza nessuna programmazione. Assieme a Tommaso Tanzini (Criminal Jokers) al basso, il primo nucleo dei Casi Umani si stabilizza nel 2018 con l’ingresso alla chitarra di Jacopo Vescio (Weekend Martyr). Nel 2021, il gruppo collabora con Vittorio Ondedei dei Camillas in occasione delle serate buskers al Longlake Festival di Lugano e condividono il palco più volte con Giancane e Alessandro Fiori. A settembre 2022, suonano a Villa Inferno: il concerto-festa per la chiusura del tour degli Zen Circus.

Cavolo Nero (2013, Aloch Dischi)

A bordo di un battello in navigazione sul fiume Arno, presentano ad aprile 2023, in anteprima, l’ultimo album Cavolo Nero, uscito il 12 maggio per Aloch Dischi. Lo show sull’acqua, sold out in pochi minuti, si rivelerà un evento memorabile per i presenti e di grande risonanza mediatica. Nei dieci pezzi di Cavolo Nero, sopravvivono solide influenze dei Cccp e degli Skiantos, con inserti di cupa darkwave anni ’80. I testi oscillano tra riso amaro e introspezione caustica; l’attitudine burlona dei lavori precedenti non scompare del tutto ma persiste in alcune canzoni. Il grottesco punk rock, i ritmi analogici ossessivi, le provocazioni dada e la canzone d’autore sono gli ingredienti di una zuppa musicale verace e piccante. Il cavolo nero, ortaggio iconico delle campagne toscane, allude alla socialità bucolica delle tavolate rumorose e, al contempo, a una situazione solitaria tutt’altro che festosa. Le tracce ondeggiano, infatti, tra allegria e disperazione, alternando atmosfere di tenebrosa ma divertita oscurità ad andamenti sbarazzini, melodie leggere e spensieratezza elettropop alla Battiato.

Ascolta Cavolo Nero su Soundcloud

Evento Fb: https://fb.me/e/1eMyk1mwE

Condividi: