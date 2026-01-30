Il 1° febbraio il Palazzo Comunale si illumina di blu per dire “Stop alle bombe sui civili”

Il Comune di Livorno partecipa alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, che si celebra il 1° febbraio di ogni anno.

Il Comune di Livorno partecipa alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, che si celebra il 1° febbraio di ogni anno. Istituita all’unanimità dal Parlamento con la legge n. 9 del 25 gennaio 2017, questa ricorrenza nasce con un duplice obiettivo: commemorare le vittime civili di tutte le guerre e promuovere una riflessione sull’impatto devastante che i conflitti attuali hanno sulle popolazioni civili coinvolte.

Il Comune, raccogliendo l’invito dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG) a aderire alla campagna “Stop alle bombe sui civili”, nella serata del 1° febbraio illuminerà di blu il Palazzo Comunale, un gesto simbolico che rappresenta un forte richiamo alla pace e la richiesta di protezione dei più vulnerabili, attraverso il rispetto del Diritto internazionale umanitario.

