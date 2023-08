Il 12 agosto il 1° Mega Party Latino a Livorno

Il 12 agosto Livorno si svolgerà il 1° Mega Party Latino mai organizzato nella città labronica e in tutta la provincia. L’evento si svolgerà in città in una location che gli organizzatori stanno tenendo segreta fino all’ultimo, per creare un po’ di… mistero Latino.

Nella serata saranno presenti oltre 15 scuole di ballo con i relativi maestri e gli allievi al seguito. Durante la serata i due dj, che faranno ballare tutto il popolo Latino, faranno ascoltare musica caraibica tipo salsa cubana e portoricana, bachata, kizomba e reggaeton. Ma non finisce qui. Ci sarà spazio anche per qualche pezzo selezionato di Son, Latin Hustle e non mancherà un po’ d’animazione con tutte le scuole presenti. Naturalmente tutto il popolo latino è invitato alla serata. Seguite l’evento e scoprite dove verrà fatto… su Facebook: https://fb.me/e/VJr3D28B

