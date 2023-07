Il 12 luglio doppio appuntamento con la letteratura d’autore a LeggerMente

Mercoledì 12 luglio doppio appuntamento: dalle storie di famiglia Di Maddalena Vaglio Tanet al thriller sui “carusi” firmato da Cristina Cassar Scalia. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito ma è consigliata la prenotazione, per via dei posti limitati, al sito leggermente.eventbrite.it

Mercoledì 12 luglio doppio appuntamento sul palco di LeggerMente: alle ore 19.00 Maddalena Vaglio Tanet presenta Tornare dal bosco (Marsilio, 2023), seguita alle ore 21.00 da Cristina Cassar Scalia con il suo La banda dei carusi (Einaudi, 2023). Sarà Veronica Galletta, scrittrice di origini siciliane da anni a Livorno a introdurre Vaglio Tanet che, a partire da fatti reali, racconti di famiglia e articoli di giornali, racconta nel suo romanzo la storia della maestra Silvia e di due preadolescenti che vivono in un angolo di Italia degli anni Settanta. Gli avvenimenti concentrano nel bosco il luogo della narrazione e qui, attraverso una scrittura realistica e dettagliata che lascia tuttavia posto all’immaginazione, il lettore accompagna Silvia in un viaggio simbolico e iniziatico che riscopre il mondo e la nostra stessa umanità. Tornare dal bosco è nella lista delle 12 opere candidate al Premio Strega 2023.

Maddalena Vaglio Tanet è classe 1985. Dopo aver studiato letteratura all’Università di Pisa e alla Scuola Normale, si è trasferita a New York per un dottorato alla Columbia University. Adesso abita a Maastricht e lavora come scout letteraria. Ha pubblicato poesie in italiano e tedesco e libri illustrati, tra cui Il cavolo di Troia e altri miti sbagliati pubblicato per Rizzoli nel 2020 e finalista al premio Strega Ragazzi 2021 come miglior esordio. La serata prosegue alle ore 21.00 con La banda dei carusi di Cristina Cassar Scalia e l’introduzione di Cecilia Caleo e Giulia Bertolini, bibliotecarie della Cooperativa Itinera. presso la Biblioteca Labronica. In un pomeriggio di primavera una nuova indagine coinvolge il vicequestore Vanina Guarrasi e la Squadra Mobile di Catania. La telefonata di don Rosario Limoli, il parroco che opera nel quartiere di San Cristoforo, informa la polizia che è stato trovato il cadavere di un ragazzo. È Thomas Ruscica, uno dei “carusi”, che con una famiglia e un passato difficili alle spalle stava cercando di rifarsi una vita e di aiutare altri come lui. L’omicidio su cui indagare diventa un fatto personale e per risolvere il caso ognuno a modo proprio sarà pronto a trascurare e a mettere in gioco la vita privata. Medico chirurgo specialista in Oftalmologia e originaria di Noto, Cristina Cassar Scalia vive e lavora a Catania. Ha raggiunto il successo con i romanzi Sabbia nera, La logica della lampara, La salita dei saponari, Il talento del cappellano e La carrozza della Santa, tutti pubblicati a partire dal 2018 da Einaudi Stile Libero, tutti aventi come protagonista il vicequestore Giovanna Guarrasi, detta Vanina, tutti contraddistinti dalle tradizioni della Sicilia letteraria e contemporanea e dall’amore per il cinema e il giallo classico. Tutti gli incontri sono a ingresso libero e gratuito ma è consigliata la prenotazione, per via dei posti limitati, al sito leggermente.eventbrite.it.

