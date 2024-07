Il 12 luglio visite alla casa natale di Modigliani

Nel giorno del compleanno (12 luglio 1884) apertura per tutti alle 17,00 e alle 18,00 per approfondire le radici di questo grande artista. Le visite saranno accompagnate da “bollicine”. Obbligatoria la prenotazione al 3398560212 o [email protected]. La casa è situata in via Roma 38 al I piano. Alle 15,30 la visita degli studenti dell’università di Princeton in collaborazione con Itinera

12 luglio 1884 in via della Barriera Maremmana, 8 a Livorno nasceva Amedeo Clemente Modigliani. Un giorno particolare per la famiglia Modigliani pervasa da un insieme di sentimenti contrastanti: la felicità e l’ansia per l’arrivo del quarto figlio, l’attesa dell’ufficiale giudiziario. Casualmente i due eventi coincidono, Eugenie partorisce sul tavolo di cucina, come si usava nel 1884 e nel frattempo arriva l’ufficiale giudiziario: velocemente gli oggetti di valore, anche la macchina da cucire vengono accatastati sotto il tavolo, grazie ad una legge ancora in vigore, per cui dove si nasce e dove si muore sono luoghi sacri, intoccabili. Eugenie scriverà nel diario di famiglia: Dedo è nato sotto una cattiva stella! Realtà? Leggenda? Storie familiari, che sono diventate leggenda, perché il piccolo Amedeo è diventato uno degli artisti più iconici del 900. Il 12 luglio la casa natale in via Roma 38 rende omaggio ad Amedeo Modigliani con aperture alle 15,30 per gli studenti dell’università di Princeton, in collaborazione con Itinera, alle 17,00 e alle 18,00, per tutti coloro che hanno voglia di approfondire le radici di questo grande artista. Le visite saranno accompagnate da “ bollicine”. Obbligatoria la prenotazione al 3398560212 o [email protected]. La casa è situata in via Roma 38 al I piano.

Condividi:

Riproduzione riservata ©