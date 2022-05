Il 13 giugno inizia il Campus estivo al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo

Iscrizioni aperte fino al 6 giugno. I laboratori saranno diversificati in gruppi omogenei per fascia di età, ognuno dei quali avrà a disposizione un proprio spazio di laboratorio ed un’area esterna per le attività all’aperto, che saranno comunque prevalenti nell’arco della giornata

Il Museo di Storia Naturale, in collaborazione con la coop. Itinera, organizza “D’estate giocando s’impara”, un campus multidisciplinare per i bambini tra i 6 ed i 12 anni durante il periodo delle vacanze estive. A partire dal 13 giugno e fino al 5 agosto, dal lunedì al venerdì, i bambini potranno seguire quotidianamente molte attività sia a tema scientifico che creativo: artescienza, ludoscienza, teatro di narrazione, arte, creatività, storytelling, fotografia, robotica e percorsi digitali, educazione corporea.

Il campus è coordinato da personale qualificato con esperienza in ambito didattico. Per maggiori informazioni su orari di apertura e modalità di iscrizione si può contattare la segreteria del Museo di Storia Naturale, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, al numero 0586/266711 oppure la Coop. Itinera 0586/894563, o inviare una mail a [email protected].