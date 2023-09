Il 13° Trofeo Miramare scalda i motori

Per il secondo anno questo evento è dedicato alla memoria di Roberto Volpi, il pilota scomparso tre anni fa. Sarà un momento speciale per onorarne la memoria e celebrare la passione per l’automobilismo che unisce tutti i partecipanti

Tutto è pronto per il 13° Trofeo Miramare che si terrà il 1° ottobre a Livorno. Per il secondo anno questo evento è dedicato alla memoria di Roberto Volpi, il pilota scomparso tre anni fa.

Il Trofeo Miramare è classificato come “Manifestazione Turistico Culturale con prove per Auto Storiche ASI Giovani” .

Ecco i dettagli dell’evento:

• Data: 1 ottobre

• Partenza e arrivo: Livorno – Villaggio Miramare – via del Littorale 220

• Programma: 7:30 – 8:30 verifiche. 9:30 partenza primo concorrente – il percorso di circa 75 Km si snoderà tra le colline livornesi e pisane con 20 prove cronometrate

Si partirà dal “Villaggio Miramare” per raggiungere Chioma, Nibbiaia, Castelnuovo della Misericordia (con il primo blocco di prove) e poi scendere sulla via emilia e toccare il Lago di S.Luce, Pieve di S. Luce, Lorenzana e Orciano Pisano.

